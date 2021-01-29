Пандемія коронавірусу серйозно вдарила по світовій економіці і фінансових ринках. Однак, попри спад, деякі акції змогли не тільки зберегти позиції, а й показали хороше зростання.

Про кращі акції 2020 року – читайте в статті Фінанси 24.

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Минулий 2020 рік став випробуванням для світової економіки, зокрема економіки США. Однак за підсумками року американські майданчики все ж змогли вирости в основних індексах. Безумовно деякі компанії і навіть цілі сектори економіки у 2019 році зазнали серйозних втрат, і все ж цілий ряд акцій продемонстрував справжнє ралі.

Акції Tesla

Можна з упевненістю сказати, що 2020 рік для фондового ринку пройшов під акціями Tesla. Ринкова капіталізація компанії склала більше ніж 600 мільярдів доларів, значно перевищивши аналогічний показник інших великих автовиробників і навіть їх загальну капіталізацію.

Під кінець року акції Tesla були нарешті включені в розрахунок індексу S&P 500, хоча фактично компанія відповідала всім необхідним критеріям ще в липні. На цьому тлі їх ціна за рік підскочила майже в 8 разів – до 705 доларів, перевершивши найсміливіші прогнози учасників ринку.



Tesla показала вражаючі результати у 2020 році / Фото Craig Adderley, Pexels

Фармацевтичний успіх

Ще одним безумовним лідером 2020 року стали акції фармацевтичних компаній, насамперед тих, хто займався розробкою вакцини від коронавіруса. Різкий стрибок котирувань продемонстрували цінні папери біотехнологічної компанії Moderna. З січня до грудня акції компанії виросли в ціні більше ніж в 6 разів – до 123 доларів.

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В цілому котирування Moderna протягом року були досить волатильними. Вони стрімко переходили від різкого зростання до не менш істотного падіння в залежності від новин про успіх або невдачі в розробці вакцини. Але попри це за підсумками ці акції стали одними з лідерів зростання.



Біотехнологічні компанії серйозно виросли в ціні / Фото RF._.studio, Pexels

Онлайн-комунікації

Під час обмежувальних заходів, введених в різних країнах через коронавірус, безліч компаній перевели своїх співробітників на віддалену роботу. Крім того, у відсутності живого спілкування, люди продовжували спілкуватися з друзями та родичами в режимі онлайн.

На допомогу в цьому їм прийшла платформа Zoom, яка виявилася дуже затребуваною безліччю споживачів як в комерційних, так і в особистих цілях. В результаті, акції Zoom Video Communications закінчили рік з приростом більше ніж в 5 разів, збільшившись в ціні до 350 доларів.



Zoom – один з головних атрибутів 2020 року / Фото Anna Shvets, Pexels

Інтернет-шопінг

Крім спілкування, в період пандемії серйозно зросла популярність онлайн-торгівлі. Офлайн-магазини були закриті у зв'язку з обмежувальними заходами, які вводилися в різних країнах. У підсумку великий попит мали, наприклад, послуги таких онлайн-ритейлерів, як Amazon. Акції цієї компанії за рік підскочили в ціні майже на 70% до 3200 доларів.



2020 рік розвинув інтернет-шопінг / Фото PhotoMIX Company, Pexels

Apple

Ще одним лідером ринку у 2020 році стали і акції технологічного гіганта Apple. Продукція компанії в умовах пандемії виявилися дуже затребуваною серед найширшої аудиторії. У зв'язку з цим акції Apple, за підсумками року, подорожчали майже у 2 рази досягнувши 143 доларів.



Продукція Apple стала затребуваною у 2020 році / Фото Pexels

Як використовувати ваші можливості

Попри те, що акції цих компаній вже досить непогано виросли в ціні, вони, як і раніше, цікаві для інвестицій. Завдяки розвитку технологій сьогодні у кожного є можливість вкласти кошти в акції цих та багатьох інших компаній. Для цього зовсім необов'язково бути мільйонером, мати вищу фінансову освіту або професійно розбиратися в ринку акцій. Досить вибрати відповідну торгову платформу, яка надає можливості інвестування в подібні активи. Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club.

Ця платформа дозволяє вкладати кошти в більше ніж 250 різних фінансових інструментів – акції відомих світових компаній, фондові індекси, валюти, криптовалюта, енергоносії та інші активи. Все що потрібно зробити це:

відкрити і поповнити ваш торговий рахунок;

вибрати потрібний інструмент;

визначитися з сумою і напрямком угоди.

Збільшити прибуток від угоди можна за допомогою унікальної функції Libertex – мультиплікатора. Однак при використанні мультиплікатора потрібно пам'ятати, що він також збільшує і ризики. Libertex доступний у вигляді вебдодатка, а також додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що почати заробляти в Libertex можна буквально не встаючи з дивана.

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Щоб правильно вибрати актив для вкладення коштів, можна скористатися вбудованими в Libertex інструментами технічного аналізу. Однак, якщо ви не хочете вдаватись в тонкощі і витрачати час на вивчення ринку, ви можете звернутися до експертів Forex Club, які мають багаторічний досвід успішних інвестицій. Фахівці компанії допоможуть вам правильно зробити вигідну угоду і дадуть відповідь на ваші запитання.

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