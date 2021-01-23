Кризис – это не только испытание на прочность, но и возможность получить выгоду даже в неблагоприятных условиях. Ведь даже в таких обстоятельствах есть отдельные фирмы и целые отрасли, которые демонстрируют рост.

Как заработать, воспользовавшись актуальными трендами, которые могут "выстрелить" даже во время пандемии? В материале Финансов 24 рассказываем о 5 инвестиционных трендов, которые могут быть привлекательными в 2021 году.

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Высокие технологии

Сфера IT, и прежде всего облачные технологии, стали основным бенефициаром последствий пандемии и различных ограничительных мер в 2020 году. Но и в 2021 они не теряют своей актуальности.

Инвестиции в IT это хорошая идея не только в ближайшее время, но, возможно, и этого десятилетия. Акции Apple и Google с большой вероятностью продолжат расти и дальше. Ведь люди поняли, что в условиях ограниченного передвижения многие выбирают онлайн. Услуги такого рода компаний становятся жизненно необходимыми. Также востребованными останутся и облачные сервисы от таких компаний, как Amazon.

Производители IT-комплектующих и оборудования

С популярности облачных сервисов, социальных сетей и удаленной работы логически вытекает и рост спроса на телекоммуникационное оборудование. Необходимо хранить, обрабатывать и передавать данные от миллионов компьютеров и мобильных устройств.

Поскольку информации ежедневно становится все больше, спрос на комплектующие для IT-сферы будет продолжать расти. Именно поэтому такие компании, как Cisco, IBM, Intel, NVidia продолжат процветать, предлагая все новые и все более совершенные решения.

Золотодобыча

Несмотря на бурное развитие технологий и переход в онлайн, востребованными остаются и традиционные отрасли. Как показывает практика, высоким спросом пользуются "вечные ценности".

На фоне хаоса на финансовых рынках инвесторы продолжают использовать золото как "защитный актив", идя в него как в "тихую гавань" на непредсказуемом рынке. Этот драгоценный металл по-прежнему остается востребованным инструментом для долгосрочных инвестиций

Развитие медицины

Без сомнения, все 2021 пройдет под знаком пандемии коронавируса, поэтому медицина как отрасль будет очень востребована, а медицинские и фармацевтические компании продолжат процветать. Акции Moderna и Pfizer взлетели в цене еще в 2020 году и имеют все шансы на продолжение бурного роста и в этом году.

Однако в сфере медицины можно выделить более узкую нишу, которая, вероятно, будет набирать обороты в текущем году, – это персонализированная медицина. При росте количества больных, людям становится все важнее получать индивидуальные услуги и большее внимание от врача.

Каннабис

Ну и, наконец, еще один интересный инвестиционный тренд, на котором можно будет заработать в 2021 году – это рост интереса к каннабису в разных странах мира.

Некоторые страны (всего около 50) уже легализовали его использования не только в медицинских, но и в личных целях, что привело к бурному росту котировок соответствующих компаний – Aurora Cannabis, Canopy Growth и других.

Однако остается еще много неосвоенных рынков, поэтому потенциал в этой сфере огромен. Уложившись в сферу каннабиса в 2021 году, можно получить колоссальную прибыль.

В Раду уже внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса. В случае принятия этого документа Украина присоединится к странам, которые позволили использования каннабиса в себя.

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Как воспользоваться новыми возможностями

Сегодня использовать эти инвестиционные тренды – просто, благодаря развитию технологий. Одной из лучших платформ для вложения средств является Libertex от Forex Club. Эта платформа является очень популярной среди трейдеров по всему миру. Она позволяет вкладывать средства в более чем 250 финансовых инструментов.

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После этого вам нужно будет выбрать перспективный инструмент, определиться с суммой сделки и мультипликатором, который увеличивает вашу прибыль.

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