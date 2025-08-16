Чем отличаются новые 100 долларов?

Центральный банк США начал печать этой банкноты еще в 2013 году. Тогда же она вошла в обращение, пишет 24 Канал.

Новые элементы защиты на купюре в 100 долларов можно заметить сразу. К ним относятся:

синяя защитная 3D-лента;

логотип колокольчика и чернильницы.

Обратите внимание! Рисунок колокольчика находится прям на чернильнице. Его видно, если немного наклонить купюру.

Стоит отметить, что изменился и внешний вид купюры в целом:

новая банкнота синяя;

портрет и виньетка Бенджамина Франклина стали крупнее, по сравнению со старым образцом;

убрана рамка овальной формы, где был портрет Франклина.



Сравнение старой и новой банкнот в 100 долларов / Скриншот с munbyn

Обратите внимание! Украинские банки должны принимать все доллары (кроме значительно поврежденных), год выпуска банкноты не играет роли.