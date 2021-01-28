Большой объем бессистемных знаний, зачастую, не является залогом успеха. Чтобы стать успешной и финансово-независимым человеком, нужны прикладные знания, прежде всего в сфере инвестиций.

Как научиться правильно инвестировать, стать финансово-независимым и приумножать свой доход - читайте в статье Фінанси 24.

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Некоторые люди, получившие высшее образование, когда оглядываются назад, понимают, что эти годы были потрачены достаточно бессмысленно. Знания, которые они получили не понадобились им в жизни, а те знания, которые им оказались необходимы, не преподают в высших учебных заведениях.

Образование – не самоцель

Легендарный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет говорил, что "Лучшее образование, которое вы можете получить, – это инвестиции в себя. Но речь идёт не о колледже или университете".

По мнению Баффета, высшее образование нужно далеко не всем и лично ему его дипломы так ни разу и не пригодились. Тем не менее, это совершенно не значит, что человек не должен учиться чему-то нужному. Например, для себя легендарный инвестор считал очень ценными курсы по ораторскому мастерству, которые он прошёл у Дейла Карнеги всего за 100 долларов.



Уоррен Баффет / Фото CNBC

Баффет советует все время спрашивать себя: "Имеет ли это для меня какую-то ценность?" То есть образование нужно получать не столько ради самого образования, а прежде всего для того, чтобы продвинуться в собственном развитии. Так, например, те, кто получил экономическое образование, далеко не всегда становятся финансово грамотными и умеют делать выгодные инвестиции. Инвестированию стоит учиться отдельно, но для этого совершенно нет необходимости поступать в университет и посещать его на протяжении многих лет.

Окно в мир возможностей

Инвестиции на финансовых рынках это возможность заработать деньги своим умом. Вам не понадобится какое-то сложное оборудование, знание сложных экономических понятий, умение делать трудные математические расчеты.

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Все операции на финансовом возможно проводить в режиме онлайн через мобильное приложение, буквально, не вставая с дивана. Например, через приложение Libertex от Forex Club, которое доступно как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android.

Что нужно сделать начинающему

Знания о финансовых рынках открывают перед человеком практически безграничные возможности для заработка. Для этого не понадобится значительного первоначального капитала – достаточно небольшой суммы. Однако эксперты отмечают, что чем больше средств будет на вашем счету, тем более уверенно вы будете чувствовать себя на финансовом рынке.

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Тем, кто только начинает свой путь на финансовом рынке, лучше воспользоваться опытом профессионалов, например, таких, которые работают в Forex Club. Эксперты с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках расскажут инвесторам о том, как совершать сделки, научат анализировать финансовый рынок и выбирать наиболее подходящий инструмент и момент для инвестирования.

Если же вы не хотите тратить время на изучение финансового рынка, вам подойдет сервис "инвестиционные идеи" от Forex Club. Подключившись к этому сервису вы получите доступ к наиболее выгодным возможностям для инвестирования, которые подбирают специалисты Forex Club.

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