У каждого инвестора индивидуальный подход, но все соглашаются, что нельзя вкладывать деньги вслепую: нужно чем-то руководствоваться. Об основных правилах известных инвесторов читайте на Финансы 24.

Уоррен Баффет: проведите исследование

Уоррен Баффет считается самым успешным инвестором в истории, пишет Investing.com. Он не только является одним из самых богатых людей в мире, но и был неофициальным советником многочисленных президентов и мировых лидеров. Часто только заявления Баффета становятся толчком к падению или росту рынков.

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Гораздо лучше приобрести отличную компанию по честной цене, чем честную компанию по отличной цене,

– сказал Уоррен Баффет.

Баффет дает два ключевые советы при оценке компании: сначала посмотрите на качество компании, а затем – на цену. Только ознакомившись с финансовой отчетностью, стилем управления и т.д., можно присматриваться уже к цене.

Билл Гросс: имейте убеждения

Билл Гросс является соучредителем PIMCO, одного из крупнейших фондов облигаций в мире.

Правило Гросса сосредотачивается на управлении портфелем.

Вам действительно нравится конкретная акция? Инвестируйте в нее около 10% своего портфеля. Хорошие идеи инвестирования не следует диверсифицировать и лишать смысла,

– уверен Билл Гросс.

Универсальным правилом, которое знает большинство молодых инвесторов, является диверсификация, то есть вкладывать деньги в различные активы. Диверсификация – это хорошее правило, которое защищает от рисков, но оно также может уменьшить вашу прибыль.

Инвестор советует всегда на счетах держать деньги, которые можно вложить в выгодный актив.

Принц Алвалид Бин Талал: терпение является ключевым

Возможно, вы никогда не слышали о принце Алвалида Бин Талала, но он хорошо известен в мире инвестиций. Инвестор из Саудовской Аравии основал холдинговую компанию Kingdom.

Я долгосрочный. Я не продавец,

– говорит о себе Принц Алвалид Бин Талал.

Опытный инвестор больше заработал во время кризисов, когда все выходили из активов, а он продолжал их держать.

Деннис Гартман: пусть победы ведут

Деннис Гартман опытный трейдер, который публикует "Письмо Гартмана" – ежедневный комментарий относительно мировых рынков капитала.

Будьте терпеливыми к выигрышным торгам; будьте чрезвычайно нетерпеливыми к проигрышным торгам. Помните, что вполне возможно зарабатывать большие суммы, торгуя/инвестируя, если мы "правые" только в 30% случаев, наши убытки небольшие, а доходы большие,

– учит Деннис Гартман.

Гартман советует не продавать актив по первым признакам прибыли, а ожидать высоких прибылей и одновременно не заходить сильно в минус. Суть такова: несколько крупных прибыльных сделок вполне компенсируют много мелких проигрышей.

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Карлос Слим: смотрите в будущее

Еще один из самых богатых людей в мире, Карлос Слим, обладает сотнями компаний и имеет штат сотрудников свыше 250 000. Его цитата представляет мышления лучших инвесторов.

Я убежден, что вся эта бедность в Мексике и в Латинской Америке, или то, что происходит в Китае – это возможность расти. Это возможность для инвестиций.

– рассказывает Карлос Слим.

Успешные инвесторы не смотрят на то, что сейчас происходит. Вместо этого они сейчас инвестируют в то, что принесет плоды в будущем. Такие инвесторы перспективные.