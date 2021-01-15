Чому ж фахівці радять інвестувати у біржі саме зараз – Фінанси 24 з'ясовували це разом з фахівцями компанії Forex Club.

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Якщо в Україні локдаун розпочався в січні 2021 року, то у багатьох країнах він діє вже доволі тривалий час. Вимушене закриття окремих галузей та нестабільна ситуація впливає на показники багатьох компаній. Навіть активи світових гігантів демонструють негативні тенденції на фондових ринках.

Директор Київської філії МАБТ Єфім Вульпі пояснив, що багатьом може здатися, що зниження на фінансових ринках – це негативний фактор для інвесторів. Однак це не так, оскільки в періоди падіння котирувань у інвесторів з'являються нові можливості:

по-перше, зниження ринків дозволяє інвесторам придбати активи за нижчими цінами;

по-друге, падіння на якомусь окремому сегменті фінансового ринку, часто призводить до зростання в інших сегментах. Наприклад, коли знижуються фондові індекси, традиційно спостерігається зростання котирувань дорогоцінних металів.

Як можна заробити в умовах загострення коронакризи

"Щоб заробити в період загострення коронакризи слід правильно вибрати активи для вкладення коштів. Важливим критерієм для вибору є затребуваність продуктів і сервісів цих компаній в період пандемії. У поточних умовах, прибутковими інструментами можуть стати акції фармацевтичних і IT-компаній, фірм, які надають розважальні сервіси, а також такі активи, як дорогоцінні метали", – пояснив Єфім Вульпі.

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За його словами, для мінімізації ризиків слід використовувати правила управління капіталом, і насамперед диверсифікувати свої вкладення. Наприклад, ви можете інвестувати частину коштів в акції фармацевтичних і IT-компаній, частину – в дорогоцінні метали, а частину залишити в валюті – доларах або євро. Це дозволить з одного боку, отримати прибуток при зростанні активів, з іншого – уникнути значних збитків при зниженні того чи іншого інструменту. Крім того, дасть вам можливість використовувати валюту, якщо виникне хороша інвестиційна можливість, або навпаки – вам будуть потрібні витратити кошти на невідкладні потреби .

На які активи варто звернути увагу насамперед

Директор Київської філії МАБТ вважає, що у теперішніх умовах прибутковими інструментами можуть стати акції таких фармкомпаній як Moderna і Pfizer, які займаються виробництвом вакцини.

Також варто звернути увагу на акції технологічного сектора, наприклад, NVidia або Apple. Крім того, в період коронавірусу підвищений попит мають розважальні сервіси і засоби для онлайн комунікацій. На цьому тлі варто придивитися до акцій Netflix, Slack, Facebook, Twitter. Щоб зробити ваші інвестиції більш стабільними, також можна вкласти кошти в такий традиційний захисний актив, як золото.

Вкласти кошти ці інструменти просто – достатньо відкрити і поповнити рахунок в торговій платформі Libertex від Forex Club. Після цього ви буквально в кілька кліків зможете інвестувати ваш капітал в найбільш привабливі активи,

– заявив Єфім Вульпі.

Тож, якщо під час локдауну шкарпетки та інші побутові товари у супермаркетах залишаються недосяжними для нас, то акції світових гігантів навпаки стають більш доступними і вигідними.