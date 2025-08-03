Какие деньги нельзя носить в кошельке?

Кошелек считается сверхважным местом. Ведь именно в нем деньги проводят наибольшее количество времени, рядом со своим владельцем, пишет 24 Канал.

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Кроме того, что все банкноты в кошельке должны быть ровно сложены и посчитаны есть и другие правила, которые позволят привлечь богатство в жизнь с помощью правильного поведения с деньгами.

В частности, некоторые купюры вообще нельзя носить с собой. А тем более их не стоит складывать в кошелек. Речь идет о таких банкнотах:

Порванные или износившиеся купюры,

Именно поврежденные купюры могут притянуть в жизнь неудачи и бедность. Лучше всего как можно быстрее избавляться от таких банкнот.

Найденные купюры

Согласно поверьям, случайно найденная купюра может нести негативную энергетику. Более того, такая банкнота, вероятно, повлияет на все деньги в кошельке. Если вы таки решили подобрать средства, постарайтесь "избавиться" от них как можно быстрее.

Выигранные деньги

Такими являются, например, купюры, которые были выиграны в лотерею. Считается, что эти деньги достались владельцу легко, а значит они отпугивают настоящее богатство из жизни.