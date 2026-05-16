Доллар "прыгает" в конце недели: стоит ли покупать валюту в обменниках 16 мая
- На 18 мая Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,07 гривны, а евро – 51,26 гривны.
- В мае курс доллара прогнозируется в пределах 43,50-44,50 гривны, а евро – 49,50-52,50 гривны.
Национальный банк Украины установил официальный курс валюты на следующую неделю. В понедельник, 18 мая, доллар будет стоить 44,07 гривны, а евро – 51,26 гривны. Рассказываем, какой наличный курс в субботу, 16 мая, установили банки и обменники.
Какой курс валюты в банках?
- По состоянию на утро 16 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,78 гривны (+4 копейки), а продажа по 44,30 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,15 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,85 гривны (+10 копеек).
Что со стоимостью валюты на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,00 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,04 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро в субботу проходит по 51,50 гривны (без изменений), а продажа – по 51,70 гривны (-2 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,12 гривны (-42 копейки), а продают – по 44,11 гривны (+44 копейки).
- Евро покупают по 50,82 гривны (-50 копеек), а продают – по 51,90 гривны (+7 копеек).
Что еще стоит знать о долларе?
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии для 24 Канала, что дальше будет с курсом валют. Он пояснил, что валютный рынок в мае будет зависеть от многих факторов.
Это, в частности, стратегия Нацбанка, мировые цены на нефть, боевые действия в Украине и тому подобное. Также важным фактором является разблокирование кредита от ЕС.
Согласно прогнозу, курс доллара в мае составит – от 43,50 до 44,50 гривны. Тогда как курс евро в последний месяц весны будет колебаться от 49,50 до 52,50 гривны.
К тому же недавно американский лидер Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях изображение банкноты номиналом 100 долларов с собственным портретом. Однако президент не сможет появиться на купюрах.
В США давно действует запрет на размещение на банкнотах и монетах живых людей. Поэтому не совсем понятно, что имел в виду Трамп относительно своей публикации.