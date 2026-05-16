Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 16 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,78 гривні (+4 копійки), а продаж по 44,30 гривні (+5 копійок).

Купівля євро проходить по 51,15 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,85 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,00 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,04 гривні (-1 копійка).

Купівля євро у суботу проходить по 51,50 гривні (без змін), а продаж – по 51,70 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,12 гривні (-42 копійки), а продають – по 44,11 гривні (+44 копійки).

Євро купують по 50,82 гривні (-50 копійок), а продають – по 51,90 гривні (+7 копійок).

Що ще варто знати про долар?

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів у коментарі для 24 Каналу, що далі буде з курсом валют. Він пояснив, що валютний ринок у травні залежатиме від багатьох факторів.

Це, зокрема, стратегія Нацбанку, світові ціни на нафту, бойові дії в Україні тощо. Також важливим чинником є розблокування кредиту від ЄС.

Згідно з прогнозом, курс долара у травні становитиме – від 43,50 до 44,50 гривні. Тоді як курс євро в останній місяць весни коливатиметься від 49,50 до 52,50 гривні.

До того ж нещодавно американський лідер Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах зображення банкноти номіналом 100 доларів із власним портретом. Однак президент не зможе з'явитися на купюрах.

У США давно діє заборона на розміщення на банкнотах і монетах живих людей. Тому не зовсім зрозуміло, що мав на увазі Трамп щодо своєї публікації.