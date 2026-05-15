Какой курс доллара 15 мая?

15 мая официальный курс доллара – 43,96 гривны, сообщает НБУ.

В банке средний курс доллара, по данным издания "Минфин", сейчас такой:

покупка – 43,75 гривны за доллар США;

продажа – 44,25 гривны за доллар США.

А в обменниках ситуация с курсом такая:

покупка – 43,90 гривны за доллар США;

продажа – 43,97 гривны за доллар США.

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке не претерпит весомых изменений. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отмечает, что стабильность ситуации обеспечивает предсказуемость событий на рынке.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" По-прежнему Нацбанк будет активным участником курсообразования, всячески снижая или приглушая потенциальный рост спроса. Так что, курсовые показатели будут оставаться на прогнозируемом уровне, без сенсационных взлетов/падений.

Если опираться на прогноз Лесового, на наличном рынке валюта ожидается в пределах 43,75 – 44,35 гривны за доллар.

Сколько гривен надо, чтобы купить 500 долларов сейчас?

Для приобретения 500 долларов в банке сегодня необходимо примерно – 22 125 гривен.

А для покупки 500 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 21 985 гривен.

Сколько гривен можно получить, если сдать 500 долларов?

Если сдать 500 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 21 875 гривен.

При сдаче 500 долларов в обменнике уже примерно – 21 950 гривен.

