Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 16 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,78 гривны (+4 копейки), а продажа по 44,30 гривны (+5 копеек).

(+4 копейки), а продажа по (+5 копеек). Покупка евро проходит по 51,15 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,85 гривны (+10 копеек).

Читайте также 300 долларов в гривнах: сколько это после падения курса валюты

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,00 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,04 гривны (-1 копейка).

(+1 копейка), а продажа – по (-1 копейка). Покупка евро в субботу проходит по 51,50 гривны (без изменений), а продажа – по 51,70 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,12 гривны (-42 копейки), а продают – по 44,11 гривны (+44 копейки).

(-42 копейки), а продают – по (+44 копейки). Евро покупают по 50,82 гривны (-50 копеек), а продают – по 51,90 гривны (+7 копеек).

Что еще стоит знать о долларе?

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии для 24 Канала, что дальше будет с курсом валют. Он пояснил, что валютный рынок в мае будет зависеть от многих факторов.

Это, в частности, стратегия Нацбанка, мировые цены на нефть, боевые действия в Украине и тому подобное. Также важным фактором является разблокирование кредита от ЕС.

Согласно прогнозу, курс доллара в мае составит – от 43,50 до 44,50 гривны. Тогда как курс евро в последний месяц весны будет колебаться от 49,50 до 52,50 гривны.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

К тому же недавно американский лидер Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях изображение банкноты номиналом 100 долларов с собственным портретом. Однако президент не сможет появиться на купюрах.

В США давно действует запрет на размещение на банкнотах и монетах живых людей. Поэтому не совсем понятно, что имел в виду Трамп относительно своей публикации.