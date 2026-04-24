Каким будет курс валют в мае?

Стабильность курса и сдерживание резких колебаний в Украине прежде всего будут зависеть от стратегии регулятора. Детали рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Во-первых, стратегия Нацбанка

Резкие неконтролируемые скачки курсовых показателей сделает невозможным режим "управляемой гибкости". Несмотря на вероятную повышенную ежедневную волатильность, ситуацию будут балансировать валютные интервенции, которые выравнивают спрос и предложение. В мае они могут достигать около 800 миллионов долларов в неделю, что в текущих сложных условиях расценивают как "приемлемый объем".

Кроме того, существенное влияние будет иметь монетарная политика. Ожидаемый рост инфляции будет подталкивать Нацбанк к шагам, направленным на поддержку гривны и повышение привлекательности соответствующих инструментов, в частности депозитов.

Во-вторых, разблокирование кредита ЕС

Важными для ситуации на валютном рынке станут и первые транши европейского кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Международная помощь позволяет Украине покрывать часть бюджетных расходов и поддерживать экономику даже во время войны.

Справка: в целом в госбюджете на 2026 год потребность во внешнем финансировании оценена в около 45,5 миллиардов долларов. С начала года Украина уже получила не менее 6,8 миллиарда долларов помощи (5,5 миллиарда долларов по состоянию на 20 марта, а также почти 1,3 миллиарда долларов гранта от Японии в начале апреля).

В-третьих, мировые цены на нефть

Речь идет о развитии событий на Ближнем Востоке, что определяет динамику мировых цен и косвенно влияет на валютный рынок. Именно нефтяной фактор может менять соотношение евро и доллара, от которого зависит курс евровалюты в Украине.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Сейчас любые прогнозы являются достаточно неблагодарными. Но очевидно рост цен на нефть будет только усиливать инфляцию во всем мире, и Украина не станет исключением. В свою очередь снижение стоимости топлива скорее станет фактором сохранения равновесия, а не мощным стимулом к снижению цен. Даже если война утихнет, продлится достаточно длительное инерционное состояние неуверенности и предостережения…

Эксперт объяснил достаточно прозрачную связь: рост цен на нефть усиливает доллар, тогда как их снижение или стабильность поддерживают евро. Соответственно, пара евро-доллар может колебаться в диапазоне 1,10 – 1,13 в случае подорожания нефти и 1,15 – 1,18, если цены будут снижаться или останутся стабильными.

Для украинцев это означает более изменчивый курс евро, ведь каждые 0,01 могут добавлять или отнимать около 50 копеек.

В-четвертых, последствия войны в Украине

Еще одним фактором, который может влиять на валютный рынок в мае, является полномасштабное вторжение России. В частности, атаки на энергетическую и транспортную инфраструктуру будут давить на экономику, усложнять работу бизнеса и тому подобное.

Война еще далека от своего завершения, поэтому этот фактор и в дальнейшем будет потенциальным триггером,

– считает банкир.

Ориентировочный курс валют в мае:

Курс доллара – от 43,50 до 44,50 гривны.

Курс евро – от 49,50 до 52,50 гривны.

Напомним, еще в конце апреля доллар начал укрепляться на фоне снижения оптимизма инвесторов, ведь отсутствие прогресса в мирных переговорах США и Ирана привело к подорожанию нефти до более 100 долларов за баррель, писал Reuters.