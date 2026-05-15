Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 15 мая торгуется по 43,95 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 14 мая. Официальный курс евро составляет 51,43 гривны, следовательно его цена также уменьшилась еще на 7 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 18 мая курс валют будет таким:

  • доллар – 44,07 гривны (+12 копеек);
  • евро – 51,26 гривны (-17 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 15 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны, а продажа – по 44,19 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 43,94 гривны, а продажа – по 43,93 гривны;
  • в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,51 гривны, а продажа – по 43,89 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 15 мая был таким:

  • в банках – покупка в среднем была по 51,20 гривны, а продажа – по 51,80 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 51,50 гривны, а продажа – по 51,67 гривны;
  • в обменниках – покупка в среднем была по 51,33 гривны, а продажа – по 51,80 гривны.

Как на доллар влияет цена нефти?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что развитие событий на Ближнем Востоке косвенно влияет на валютный рынок.

Например, именно нефтяной фактор может менять соотношение евро и доллара. Рост цен на нефть усиливает американскую валюту, тогда как их стабильность или снижение – поддерживают евровалюту.

Правда, по словам эксперта, пока любые прогнозы являются "достаточно неблагодарными". Однако подорожание "черного золота" будет только усиливать инфляцию во всем мире, и Украина не станет исключением.