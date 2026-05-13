Могут ли напечатать деньги с портретом Трампа?

На лицевой стороне купюры самого высокого в США номинала был изображен сам хозяин Белого дома. Возможно ли это в реальной жизни и что говорит закон – разбирались в Bloomberg.

Изображение на национальной валюте часто используют как способ подчеркнуть ценности, историю и силу. Например, в США давно действует правило, которое запрещает размещать на банкнотах и монетах живых людей, чтобы избежать каких-либо ассоциаций с монархией – это связано с историей становления страны.

Более того, даже в Великобритании на новых деньгах планируют изображать дикую природу вместо национальных фигур, в соответствии с предпочтениями самих граждан.

Поэтому не совсем понятно, что имел в виду Трамп, обнародовав на странице в Truth Social 100 долларов с собственным портретом.



Пост Трампа от 12 мая 2026 года / Скриншот 24 Канала

Журналисты предполагают, что это может быть лишь очередной провокацией политика. Дело в том, что он уже давно использует свою соцсеть для публикации эпатажных и иногда фантастических изображений – от карт с "присоединенной" к США Канадой до сгенерированного искусственным интеллектом образа, где предстает якобы в образе Иисуса Христа.

Важно! Ни Белый дом, ни министерство финансов не ответили на запросы о комментариях. В то же время СМИ предполагают – сообщение Трампа может стать новым поводом для протестов под лозунгом No Kings.

Интересно и то, что это произошло через несколько дней после сообщения Госдепартамента о подготовке ограниченного тиража юбилейных паспортов – также с лицом действующего президента, которое разместят напротив иллюстрации с подписания Декларации независимости в 1776 году, передает Reuters.

Напомним, ранее призывы "увековечить память" о хозяине Белого Дома уже звучали от представителей Республиканской партии. Законодатель Брэндон Гилл предлагал разместить фото Трампа как раз на 100-долларовой купюре, а Джо Уилсон – специально создать новый номинал в 250 долларов.

Как Трамп попадет на деньги США?

Правда, Трамп вскоре все же появится на деньгах. В марте Скотт Бессент объявил, что рядом с его подписью как главы минфина впервые в истории появится автограф президента.

Кроме того, к 250-летию независимости США планируют выпустить золотую монету с изображением Трампа с одной стороны и американского орла – с другой. Именно памятный статус фактически позволяет обойти 160-летний запрет на портреты действующих должностных лиц или живых людей на американской наличности.

Брэндон Бич Казначей Соединенных Штатов Накануне 250-й годовщины мы с большим энтузиазмом готовим монеты, которые олицетворяют несокрушимый дух нашей страны и демократии, и нет более символического изображения для аверса, чем портрет действующего президента Дональда Трампа.

К слову, американский доллар остается в традиционной тройке "тихой гавани" – наряду со швейцарским франком и японской иеной. Валюта США может укрепиться даже в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке, тогда как евро окажется под давлением из-за энергетических рисков.