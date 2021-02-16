Биткойн во вторник, 16 февраля 2021 года, установила новый исторический рекорд. Цена впервые превысила 50 000 долларов.

По данным CoinMarketCap цена биткоина поднялась в 50341 доллара, но впоследствии опустилась. Это произошло благодаря вниманию крупных компаний к биткоину.

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Цена биткоина в 2021 году / График CoinMarketCap

Как компании подняли цену криптовалюты

Крупные компании Tesla, Mastercard и BNY Mellon заявили, что в будущем будут использовать криптовалюта.

Tesla заявила, что приобрела биткоины на 1,5 миллиарда долларов и планирует принимать цифровую монету как плату за свою продукцию.

Mastercard заявила, что откроет свою сеть для некоторых цифровых валют.

PayPal и BNY Mellon также сделали большие шаги для поддержки криптографии.

Пузырь или нет

Скептики напоминают о 2017 годе, когда криптовалюта достигла цены в 20 000 долларов, а в следующем году обвалилась на 80%.

Однако аналитики, опрошенные CNBC, утверждают, что теперь ситуация иная. Три года назад биткоин стремительно вырос в цене из-за мелких спекуляций. Теперь же биткоином заинтересовались огромные корпорации.

Я думаю, что биткоин сегодня намного стабильнее класс активов, чем был три года назад. Раньше в нем доминировали розничные торговцы с кредитными долгами,

– заявил в Майкл Сейлор с MicroStrategy.

Прогнозы для биткоина

Генеральная директор одной из американских бирж Кэтрин Коли считает, что биткоин может подняться до 75 – 100 тысяч долларов, сообщает Cointelegraph.

Криптоаналитик Дэвид Зайлер в интервью Money Morning спрогнозировал, что в начале 2022 биткоин будет стоить 100 тысяч долларов.

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