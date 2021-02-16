Біткойн у вівторок, 16 лютого 2021 року, встановила новий історичний рекорд. Ціна вперше перевищила 50 тисяч доларів.

За даними CoinMarketCap ціна біткойна піднялася до 50 341 долара, але згодом опустилася. Це відбулося завдяки увазі великих компаній до біткойна.

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Ціна біткойну у 2021 році / Графік CoinMarketCap

Як компанії підняли ціну криптовалюти

Великі компанії Tesla, Mastercard та BNY Mellon заявили, що в майбутньому використовуватимуть криптовалюту.

Tesla заявила, що придбала біткойни на 1,5 мільярда доларів і планує прийняти цифрову монету як плату за свою продукцію.

Mastercard заявила, що відкриє свою мережу для деяких цифрових валют.

PayPal і BNY Mellon також зробили великі кроки для підтримки криптографії.

Бульбашка чи ні

Скептики нагадують про 2017 рік, коли криптовалюта досягла ціни у 20 тисяч доларів, а наступного року обвалилася на 80%.

Проте аналітики, опитані CNBC, стверджують, що тепер ситуація інша. Три року тому біткойн стрімко виріс в ціні через дрібні спекуляції. Тепер же ж біткойном зацікавились величезні корпорації.

Я думаю, що біткойн сьогодні є набагато стабільнішим класом активів, ніж був три роки тому. Раніше в ньому домінували роздрібні торговці з кредитними боргами,

– заявив у Майкл Сейлор з MicroStrategy.

Прогнози для біткойна

Генеральна директорка однієї з американських бірж Кетрін Колі вважає, що біткойн може піднятись до 75 – 100 тисяч доларів, повідомляє Cointelegraph .

Cointelegraph Криптоаналітик Девід Зайлер в інтерв'ю Money Morning спрогнозував, що на початку 2022 року біткойн коштувати 100 тисяч доларів