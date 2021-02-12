Биткоин снова побил рекорд после заявлений Mastercard и старейшего банка США
Биткоин снова обновил свой исторический максимум и превысил отметку в 48 тысяч долларов. Рост начался после новостей от международной платежной системы Mastercard и старейшего банка США Bank of New York Mellon Corp.
Источник:24 канал
По данным онлайн-бирже Coindesk, цена главной криптовалюты в пятницу, 12 февраля, примерно в 3:00 составляла 48 684 доллара. Предыдущий рекорд биткойн поставил 9 февраля в 48 тысяч долларов.
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Криптовалюта растет в цене на фоне новостей от старейшего американского банка BNY Mellon, платежной системы Mastercard и производителя электрокаров Tesla, сообщает CNBC.
Биткоин обновил свой исторический максимум / Графика Coindesk
О чем заявил банк США BNY Mellon
Bank of New York Mellon Corp анонсировал свой выход на рынок криптовалют. Так, клиенты смогут осуществлять операции с биткоинов и другими цифровыми деньгами. Банк уже сформировал команду из руководителей, которая будет заниматься поиском возможностей для включения цифровых активов во все направления его деятельности. Ее руководителем стал Майк Демисси – глава отдела инновационных решений BNY Mellon.
Сейчас BNY Mellon разрабатывает специальную платформу, которая позволит криптовалюте вращаться в одной системе с, например, гособлигациям и акциями технологических компаний.
Когда услуга станет доступной
Ожидается, что сервис по криптовалюте заработает уже в 2021 году. Однако глава подразделения по обслуживанию активов и цифровых технологий Роман Регельман считает, чтобы цифровые активы стали полностью интегрированы в традиционную инфраструктуру Уолл-стрит, нужно 3 – 5 лет.
Обновления Mastercard
Международная платежная система Mastercard запустит функцию, которая позволит осуществлять платежи с несколькими криптовалютами. Сервисы должны стать доступными для клиентов уже в 2021 году.
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Влияние компании Tesla
На рекордные показатели главной криптовалюты повлияла также компания Tesla, которая 8 февраля сообщила о приобретении биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Там пытаются вкладывать свои пассивные активы в различные инструменты, одним из которых является криптовалюта.
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