Международная платежная система Mastercard позволит держателям карт осуществлять операции с несколькими криптовалюта. Новая функция имеет появиться уже в 2021 году.

Это откроет больше возможностей для покупателей и продавцов, ведь они смогут осуществлять операции с использованием совершенно новой формы оплаты. Об этом сообщил вице-президента компании с цифровых активов, блокчейн-технологий и партнерства Радж Дамодаран.

К теме Біткойн споживає більше електроенергії, ніж вся Аргентина

"Это изменение может открыть для продавцов новых клиентов, которые уже бросились к цифровым активов", – сказал он.

С которыми компания сотрудничает Mastercard

Международная платежная система уже сотрудничает с некоторыми большими криптовалютнимы компаниями, в частности Wirex и BitPay. Однако основной проблемой было то, что Mastercard перед обработкой платежей по транзакциям в своей сети требовала конвертации цифровых валют в фиат.

Также Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками мира. Они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, которые получили название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты,

– добавил Радж Дамодаран.

К слову, 9 февраля биткоин обновил свой исторический максимум. Он поднялся до отметки 48 тысяч долларов, это произошло в канун после новостей от Tesla.