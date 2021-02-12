Mastercard позволит принимать платежи в криптовалюте: когда
Международная платежная система Mastercard позволит держателям карт осуществлять операции с несколькими криптовалюта. Новая функция имеет появиться уже в 2021 году.
Источник:Mastercard
Это откроет больше возможностей для покупателей и продавцов, ведь они смогут осуществлять операции с использованием совершенно новой формы оплаты. Об этом сообщил вице-президента компании с цифровых активов, блокчейн-технологий и партнерства Радж Дамодаран.
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"Это изменение может открыть для продавцов новых клиентов, которые уже бросились к цифровым активов", – сказал он.
С которыми компания сотрудничает Mastercard
Международная платежная система уже сотрудничает с некоторыми большими криптовалютнимы компаниями, в частности Wirex и BitPay. Однако основной проблемой было то, что Mastercard перед обработкой платежей по транзакциям в своей сети требовала конвертации цифровых валют в фиат.
Также Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками мира. Они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, которые получили название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты,
– добавил Радж Дамодаран.
К слову, 9 февраля биткоин обновил свой исторический максимум. Он поднялся до отметки 48 тысяч долларов, это произошло в канун после новостей от Tesla.
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