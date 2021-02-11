Биткоин потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина
Майнинг биткоинов требует больше электроэнергии, чем вся Аргентина. Ситуацию может изменить уменьшения стоимости криптовалюта.
Источник:Кембриджский университет
Сколько электроэнергии потребляет биткоин
Энергии, которую употребляет биткоин, хватит на все электрочайники в Великобритании в течение 27 лет. Соответствующее исследование провели ученые Кембриджского университета.
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На добычу криптовалюты расходуется примерно 121,36 тераватт-часов в год. Это больше чем в таких странах, как:
- Аргентина – 121 тераватт-часов;
- Нидерланды – 108,8 тераватт-часов;
- Объединенные Арабские Эмираты – 113,20 тераватт-часов.
Однако это все же меньше, чем потребляют включены, но неактивные, домашние устройства в США.
"С повышенным спросом увеличивается стоимость киловатта, что стимулирует применение редко используемых угольных или газовых электростанций, которые теряют популярность в экологическом и экономическом вопросе", – отметил специалист консалтинговой компании PA Consulting Джереми Клингель, сообщает MarketWatch.
Где больше всего добывают биткойн
- Китай – там добывают примерно двух третей всех биткоинов. Треть из них – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где есть дешевый уголь.
- Соединенные Штаты Америки – 7%;
- Третье место и четвертое место занимают Россия и Казахстан.
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