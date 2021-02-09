Цена биткоина достигла 48 тысяч долларов: что происходит
Биткоин 9 февраля установил новый исторический рекорд. Стремительный рост начался в канун после новостей от Tesla.
Какая цена биткоина
Во вторник, 9 февраля биткоин (BTC) подскочил к 48 000 долларов, по данным CoinMarketCap. В 10:00 цена была 47 780 долларов. Это на 22% больше, чем 24 часа назад.
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Цена биткоина за последнюю неделю / Libertex
Почему цена растет
Ценовое ралли для биткоина началось еще в понедельник, 8 февраля, когда компания Tesla сообщила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о приобретении биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов.
В Tesla отметили, что стараются вкладывать свои пассивные активы в различные инструменты, одним из которых есть криптовалюта. Кроме того, в Tesla рассказали и о более глобальных планах по биткоину – возможность покупки автомобиля.
Мы ожидаем, что в ближайшее время мы начнем принимать биткоины как форму оплаты за наши продукты в соответствии с действующим законодательством и сначала на ограниченной основе,
– сообщили в Tesla.
Как Маск влияет на криптовалюту
- 29 января глава Tesla Маск изменил описание биографии на своем твиттере на "#биткоин". В результате – криптовалюта выросла на 14% всего за несколько минут.
- Другой твит Илона Маска от 4 февраля вызвал рост цены криптовалюты Dogecoin на 50%.
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