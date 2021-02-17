Джефф Безос получил назад статус самого богатого человека мира после того, как ненадолго отдал его Маску. О состоянии богачей рассказываем на Финансы 24.

Маск недолго считался самым богатым человеком мира. Во вторник, 16 февраля, акции Tesla Inc. подешевели на 2,4%, стерев 4,6 миллиарда долларов из состояния своего главного исполнительного директора.

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Состояние Джеффа Безоса в настоящее время насчитывают 191,2 миллиарда долларов. Это на 955 миллионов больше, чем имеет Маск, который 6 недель побыл самым богатым.

Как Маск был богатым

Будучи самым богатым человеком мира, Маск существенно повлияв на рынок разных активов. В частности:

Он своими твитами и заявлениями поднял акции GameStop, Etsy, Shopify, CD Projekt SA и Signal Advance.

Недавно он поднял цену на биткоин и даже на Dogecoin, менее известную криптовалюту. Между тем биткоин уже превысил 50 000 долларов, в том числе через покупку Tesla этой криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Однако, несмотря на постоянное присутствие Маска в социальных сетях, акции Tesla упали почти на 10% с пика 26 января.

Как Безос снова стал богатым

Интересно, что Безос вернул себе статус самого богатого после того, как объявил о намерении уйти с поста генерального директора компании Amazon, чтобы сосредоточиться на других проектах.

Безос владеет компанией по исследованию космоса Blue Origin, а также Washington Post, и за последние годы ускорил свою благотворительную деятельность. А акции Amazon выросли на 53% за последние 12 месяцев.

Однако в Илона Маска есть куда успешнее космическая компания SpaceX, а также Tesla, которая в 2020 году дала рост в 700%.

Поэтому борьба между двумя богачами за первое место будет продолжаться еще некоторое время.

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