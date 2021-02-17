Европейский инвестиционный банк инвестировал миллиард евро в Украину в 2020 году. А общие заимствования составляют 7,5 миллиарда евро. Почему Украина в приоритете, читайте на Финансы 24.

Почему Украина привлекает больше всех денег

Европейский инвестиционный банк – это структура ЕС, которая ориентируется на спрос, объяснила вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинская в интервью НВ.

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У нас нет предустановленных квот для стран. Мы реагируем на запросы проинвестировать сталые и качественные проекты, и Украина уже получила все мощности, чтобы их предлагать. Хорошие проекты становятся инвестициями,

– рассказала Червинская.

Именно это и стало причиной того, что Украина получила более 60% общего объема кредитов в странах Восточного партнерства.

Соглашения Украины и ЕИБ

В 2020 году Украина и ЕИБ подписали 9 соглашений на общую сумму почти 1,1 миллиарда евро. Несмотря на пандемию это на 50% больше, чем в 2019 году.

Цель кредитных сделок:

Поддержка регионов востока Украины, пострадавших от конфликта;

Реабилитация и развитие инфраструктуры;

Инновации;

Совершенствование общественного транспорта;

Восстановление бизнеса в пределах усилий команды Европы по реагированию на воздействие коронакризы.

Все проекты дополняют друг друга, чтобы обеспечить необходимое экономическое стимулирование и усилить восстановление пострадавших от военного конфликта регионов.

Тереза ​​Червинская выразила надежду, что именно сейчас инвестиции из Европы могут дать Украине долгожданный толчок.

Как банк ЕС мы готовы поддержать Украину, чтобы она получила максимальную пользу от инвестиционных возможностей, представленных не только средствами ЕС, но и инициативами по противодействию изменениям климата и восстановления после пандемии COVID-19

– резюмирует вице-президент.

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