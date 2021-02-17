Знову найбагатший: Безос посунув Маска з першої позиції в рейтингу
Джеф Безос отримав назад статус найбагатшої людини світу після того, як ненадовго віддав його Ілону Маску. Про статки багатіїв розповідаємо на Фінанси 24.
Джерело:Bloomberg
Ілон Маск не довго вважався найбагатшою людиною світу. У вівторок, 16 лютого, акції Tesla Inc. подешевшали на 2,4%, стерши 4,6 мільярда доларів зі статків свого головного виконавчого директора.
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Статки Джеффа Безоса наразі налічують 191,2 мільярда доларів. Це на 955 мільйонів більше, ніж має Ілон Маск, який 6 тижнів побув найбагатшим.
Як Маск був найбагатшим
Будучи найбагатшою людиною світу, Ілон Маск суттєво повпливав на ринок різних активів. Зокрема:
- Він своїми твітами та заявами підняв акції GameStop, Etsy, Shopify, CD Projekt SA та Signal Advance.
- Нещодавно він підняв ціну на біткойн і навіть на Dogecoin, менш відому криптовалюту. Тим часом біткойн вже перевищив 50 000 доларів, зокрема й через купівлю Tesla цієї криптовалюти на суму 1,5 мільярда доларів.
Однак, незважаючи на постійну присутність Маска у соціальних мережах, акції Tesla впали майже на 10% з піку 26 січня.
Як Безос знову став багатим
Цікаво, що Безос повернув собі статус найбагатшого після того, як оголосив про намір піти з посади генерального директора компанії Amazon, щоб зосередитись на інших проєктах.
- Безос володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin, а також Washington Post, і за останні роки пришвидшив свою благодійну діяльність. А акції Amazon зросли на 53% за останні 12 місяців.
- Проте в Ілона Маска є куди успішніша космічна компанія SpaceX, а також Tesla, яка у 2020 році дала ріст в 700%.
Тож боротьба між двома багатіями за перше місце триватиме ще деякий час.
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