Генеральный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос уйдет с должности в третьем квартале 2021 года. На его место придет Энди Джесси, руководитель подразделения облачных вычислений компании.

Источник: Bloomberg

Джефф Безос основал компанию 25 лет назад у себя в гараже в Сиэтле как интернет-библиотеку. Именно он был движущей силой развития компании и ее попадание в десятку самых дорогих брендов мира.

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Кто заменит Безоса

Еще в 2020 году говорили о 2 вероятных кандидатов, которые заменят Джеффа Безоса в должности генерального директора. Но, когда Джефф Уилки, руководитель потребительского бизнеса, ушел из компании, все ожидали, что преемником станет 53 летний Энди Джесси, руководитель подразделения облачных вычислений компании.

Так и произошло, о чем во вторник 2 февраля сообщил Джефф Безос, который перейдет на должность исполнительного председателя.

Почему Безос уходит с поста

Безос покидает пост гендиректора, чтобы быть полезным компании в идейном направлении. Также он считает, что выбрал подходящее время для этого.

Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то, что вы на самом деле видите, – это долговременные совокупные результаты изобретения. Сейчас я вижу Amazon наиболее изобретательным за всю историю, что создает оптимальное время для этого перехода,

– сказал Безос в заявлении.

Освободившись от должности генерального директора, Джефф Безос буде выполнять роль идейного лидера. Его больше не будут обременять обязанности председателя многомиллиардной корпорации, который нужно справляться с регуляторами на всех континентах и ​​критикой по уровню зарплат и отношение к работникам.

Теперь Джефф Безос сможет сосредоточиться на инновациях и уделять больше времени перспективным идеям. Отметим, что кроме Amazon Джефф Безос владеет космической компанией Blue Origin и изданием Washington Post, на которые у него также появится больше времени.

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