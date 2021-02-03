Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon на пике развития компании: что случилось
Генеральный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос уйдет с должности в третьем квартале 2021 года. На его место придет Энди Джесси, руководитель подразделения облачных вычислений компании.
Источник: Bloomberg
Джефф Безос основал компанию 25 лет назад у себя в гараже в Сиэтле как интернет-библиотеку. Именно он был движущей силой развития компании и ее попадание в десятку самых дорогих брендов мира.
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Кто заменит Безоса
Еще в 2020 году говорили о 2 вероятных кандидатов, которые заменят Джеффа Безоса в должности генерального директора. Но, когда Джефф Уилки, руководитель потребительского бизнеса, ушел из компании, все ожидали, что преемником станет 53 летний Энди Джесси, руководитель подразделения облачных вычислений компании.
Так и произошло, о чем во вторник 2 февраля сообщил Джефф Безос, который перейдет на должность исполнительного председателя.
Почему Безос уходит с поста
Безос покидает пост гендиректора, чтобы быть полезным компании в идейном направлении. Также он считает, что выбрал подходящее время для этого.
Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то, что вы на самом деле видите, – это долговременные совокупные результаты изобретения. Сейчас я вижу Amazon наиболее изобретательным за всю историю, что создает оптимальное время для этого перехода,
– сказал Безос в заявлении.
Освободившись от должности генерального директора, Джефф Безос буде выполнять роль идейного лидера. Его больше не будут обременять обязанности председателя многомиллиардной корпорации, который нужно справляться с регуляторами на всех континентах и критикой по уровню зарплат и отношение к работникам.
Теперь Джефф Безос сможет сосредоточиться на инновациях и уделять больше времени перспективным идеям. Отметим, что кроме Amazon Джефф Безос владеет космической компанией Blue Origin и изданием Washington Post, на которые у него также появится больше времени.
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Что известно о Amazon
- Это мультинациональная и мультимиллиардная корпорация, работающая в сферах электронной коммерции, облачных вычислений, цифровых потоковых передач и искусственного интеллекта.
- По версии Forbes компания Amazon заняла 4 место в мире в рейтинге самых ценных брендов мира в 2020 году.
- Акция компании Amazon в среду, 3 февраля, торгуется на уровне 3380 долларов по данным MarketWatch. За последний год цена выросла на 65%.
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