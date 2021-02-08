Еще недавно непопулярна криптовалюта Dogecoin обновила свой исторический максимум. В понедельник, 8 февраля, ее рыночная капитализация выросла до 10,5 миллиардов долларов.

Стоимость токена выросла до пика в размере 8,2 доллара. Dogecoin вошел в десятку криптовалюта по рыночной стоимости.

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Поч ему цена Dogecoin выросла

Криптовалюта побила рекорд после того, как основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск, рэпер Snoop Dog и басист Kiss Джин Симмонс вспомнили о ней в своих сообщениях в твиттере.

Илон Маск

Миллиардер на своей странице уже несколько раз упоминал Dogecoin. Так, 8 февраля он написал: "Кто выпустил Доджа", таким образом обыгрывая песню Baha Men – Who let the Dog (Кто выпустил собаку).

Who let the Doge out — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

Snoop Dogg

Рэпер в своем твите 6 февраля прикрепил фото собаки породы сиба-ину, которая как раз символизирует криптовалюта Dogecoin, и отметил в нем Илона Маска.

Джин Симмонс

Басист Kiss сделал уже не одно сообщение в твиттере с упоминанием о Dogecoin. Он рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы покупали эту криптовалюту. Также опубликовал различные фотожабы с символом цифровой монеты – собаку породы сиба-ину.

...and now @dogecoin is at .72. ..So you’d be at least 7 times richer....what was your point again? Mic drop! https://t.co/r3kMOrpIAn — Gene Simmons (@genesimmons) February 8, 2021

Bunny, you are now a legit member of the Doge Army. And remember, be a Hodler! https://t.co/n0M7POJBML — Gene Simmons (@genesimmons) February 6, 2021

Какова ситуация с другими криптовалютами

В последние недели биткоин и Ethereum обновили свои исторические максимумы. Так, 8 февраля главная криптовалюта выросла на 3 тысяч долларов за несколько минут и достигла отметки выше 43 тысяч долларов.

В то же время Ethereum 8 февраля также побил свой рекорд, его стоимость, по данным Coindesk, составляла 1 767 доллара.

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