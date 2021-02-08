Криптовалюта Dogecoin побила рекорд после твитов Илона Маска, Snoop Dog и басиста Kiss
Еще недавно непопулярна криптовалюта Dogecoin обновила свой исторический максимум. В понедельник, 8 февраля, ее рыночная капитализация выросла до 10,5 миллиардов долларов.
Источник:Bloomberg
Стоимость токена выросла до пика в размере 8,2 доллара. Dogecoin вошел в десятку криптовалюта по рыночной стоимости.
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Почему цена Dogecoin выросла
Криптовалюта побила рекорд после того, как основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск, рэпер Snoop Dog и басист Kiss Джин Симмонс вспомнили о ней в своих сообщениях в твиттере.
Илон Маск
Миллиардер на своей странице уже несколько раз упоминал Dogecoin. Так, 8 февраля он написал: "Кто выпустил Доджа", таким образом обыгрывая песню Baha Men – Who let the Dog (Кто выпустил собаку).
Snoop Dogg
Рэпер в своем твите 6 февраля прикрепил фото собаки породы сиба-ину, которая как раз символизирует криптовалюта Dogecoin, и отметил в нем Илона Маска.
Джин Симмонс
Басист Kiss сделал уже не одно сообщение в твиттере с упоминанием о Dogecoin. Он рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы покупали эту криптовалюту. Также опубликовал различные фотожабы с символом цифровой монеты – собаку породы сиба-ину.
Какова ситуация с другими криптовалютами
В последние недели биткоин и Ethereum обновили свои исторические максимумы. Так, 8 февраля главная криптовалюта выросла на 3 тысяч долларов за несколько минут и достигла отметки выше 43 тысяч долларов.
В то же время Ethereum 8 февраля также побил свой рекорд, его стоимость, по данным Coindesk, составляла 1 767 доллара.
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