Напомним, что все началось с краха нескольких региональных банков в США. В общем внимание было приковано к SVB, который сотрудничал со стартапами в Кремниевой долине

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Что происходит в банковском секторе

В связи с банкопадом Social в Science Research Network провели опрос, чтобы выяснить, какие еще американские банки могут повторить судьбу SVB. В результате обнаружили, что еще в 186 банков у США могут возникнуть серьезные проблемы, если половина их вкладчиков решат забрать свои незастрахованные средства.

Следовательно, под угрозой окажутся депозиты на сумму в размере. 300 миллиардов долларов. В частности, сейчас внимательно следят за банком First Republic, который недавно получил финансовую поддержку от 11 других банков. Речь идет о 30 миллиардов долларов.

Кроме того, эхо крушения банков в США зафиксировали и в Европе. В частности, крупнейший банк Швейцарии – UBS – выкупил своего главного конкурента за свыше 3 миллиардов долларов. Дело в том, что коллапс американских финансовых учреждений усугубил последствия предыдущих скандалов Credit Suisse.

Мнение специалисту о финтехе, крахе SVB и последствиях

Анна Тигипко из Izibank прежде всего выделила фактор переоценки рынка финтеха. Для примера технологический индекс nasdaq в 2022 году упал на треть. В SVB, специализирующемся именно на технологических компаниях, сообщили, что сравнивая 4 квартал за 2021 и 2022 годы, стоимость недавно зарегистрированных акций технологических компаний в США упала на 63%.

Это имело очень негативные последствия для оценки стартапов и инвестирования. И деньги, которые текли, как Ниагарский водопад, стали обычной рекой,

– добавила эксперт.

Кроме того, следует напомнить, что инфляция и повышение ставок также сыграли крайне важную роль, поскольку это сделало будущие прибыли менее привлекательными сегодня и увеличило стоимость кредитования, а в стартапы стали меньше инвестировать на глобальном уровне. Компании действуют более осторожно и обращают внимание на кибербезопасность, искусственный интеллект, климат, участников из стратегических отраслей.

В результате пузырь финтеха немного сдулся и все начали более прагматично оценивать компании и тратить деньги. Что касается связи с крахом SVB, то следует учитывать следующие особенности:

При низких ставках банки активно и существенно инвестировали в государственные облигации. Однако с изменением монетарной политики центробанка стоимость ценных бумаг упала;

Когда финучреждения изъявили желание частично продать бонды, началась паника, приведшая к набегу на банк с намерением забрать депозиты.

Это еще больше пошатнуло ситуацию, поэтому государство должно было вмешаться в ситуацию.

Следовательно, в таких банках должны учитывать важный фактор влияния – снижение цен за облигации. По мнению Анны Тигипко, в будущем будут тестироваться такие варианты. Поэтому стартапам следует хорошо оценивать, имеет ли то, что они делают, технологическую или стратегическую ценность.