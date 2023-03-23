Новые реалии для банков
Джейн Фрейзер вспомнила о крах банка Silicon Valley Bank, который ускорил несколько сообщений в социальной сети Twitter. Особенно если сравнивать с схожими ситуациями в прошлом.
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Глава Citigroup положительно оценила оперативную реакцию американских регуляторов, ведь обычно этот процесс занимает больше времени. Она считает, что этот инцидент полностью изменяет правила игры и это совсем не похоже на то, что было раньше.
Глава Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что мобильные приложения и способность людей переводить буквально миллионы долларов несколькими нажатиями кнопки свидетельствуют о кардинальных изменениях для отрасли. В частности, речь идет как о способе управления банками, так и реакции регуляторов на риск "набега на банк".
Что такое набег на банкЭто массовое изъятие денег из банка вкладчиками. Главная причина – сомнения в надежности финансового учреждения.
Добавим, больше деталей для контекста:
- В марте сообщили о коллапс три банка в США;
- Это усилило последствия предыдущих скандалов для второго по величине банка в Швейцарии – Credit Suisse. В результате его выкупил за более, чем 3 миллиарда долларов лидер банковской отрасли в стране. Речь идет об UBS;
- Теперь внимание приковано к банку First Republic, недавно получивший финансовую помощь в размере 30 миллиардов долларов от 11 других банков
Джейн Фрейзер также подчеркнула, что банкопад можно охарактеризовать как изолированный, поскольку крупные банки в США имеют прекрасный уровень капитализации.
Мы говорим о нескольких банках. Это не то, что распространяется на всю банковскую систему.
– подчеркнула специалист.
Глава Citigroup сообщила, что этот банкопад не похож на то, что было в прошлом. По ее словам, это не кредитный кризис. Эта ситуация больше похожа на то, что несколько банков имеют проблемы. Фрейзер настаивает, что лучше убедиться, что удастся остановить все это на начальном этапе.