Какая цена на золото?

В понедельник, 11 августа, спотовая цена золота опустилась на 1,1% – до 3 362,21 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото подешевели на 2,1% – до 3 417,30 доллара, отступив от рекордного уровня в 3 534,10 доллара.

Что влияет на цены на золото?

В пятницу, 8 августа, цены на этот драгоценный металл резко выросли после сообщений о введении Вашингтоном пошлин на импорт золотых слитков весом 1 кг. Белый дом тогда заявил, что готовит указ, который уточнит позицию по этому вопросу.

Спотовые цены на золото снижаются вместе с фьючерсами, поскольку рынки отходят от первоначального шока от американских пошлин, способных серьезно нарушить потоки поставок металла,

– отметил главный рыночный аналитик Nemo.Money Хан Тан.

Участники рынка также ждут публикацию индекса потребительских цен США. По прогнозам, введение пошлин может увеличить базовую инфляцию на 0,3%, доведя годовой показатель до 3,0% – значительно выше целевого ориентира ФРС в 2%.

Если данные по инфляции окажутся ниже ожиданий и усилят ожидания снижения ставки ФРС до конца года, это может вернуть спотовые цены золота выше психологической отметки в 3 400 долларов,

– добавил Тан.

Как сообщается, министр финансов США Скотт Бессент рассматривает кандидатуры на замену председателю ФРС Джерому Пауэллу. Этот поиск усиливает неопределенность в монетарной политике на фоне опасений за независимость регулятора после нескольких месяцев давления со стороны Дональда Трампа.

Важно! Более низкие процентные ставки обычно поддерживают золото, которое не приносит процентного дохода.

Спотовая цена серебра снизилась на 1,1% – до 37,89 доллара за унцию, платина подешевела на 1,3% – до 1 314,73 доллара, а палладий подорожал на 0,4% – до 1 131,55 доллара.