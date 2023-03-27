Нагадаємо, що все почалося із краху кількох регіональних банків у США. Загалом увага була прикута до SVB, який співпрацював зі стартапами у Кремнієвій долині.

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Що відбувається у банківському секторі

У зв'язку з банкопадом Social у Science Research Network провели опитування, аби з'ясувати, які ще американські банки можуть повторити долю SVB. У результаті виявили, що ще у 186 банків у США можуть виникнути серйозні проблеми, якщо половина їхніх вкладників вирішать забрати свої незастраховані кошти.

Відтак під загрозою опиняться депозити на суму у розмірі 300 мільярдів доларів. Зокрема, зараз уважно стежать за банком First Republic, який недавно отримав фінансову підтримку від 11 інших банків. Йдеться про 30 мільярдів доларів.

Крім того, відлуння краху банків у США зафіксували й у Європі. Зокрема, найбільший банк Швейцарії – UBS – викупив свого головного конкурента за понад 3 мільярди доларів. Річ у тому, що колапс американських фінансових установ посилив наслідки попередніх скандалів Credit Suisse.

Думка фахівчині про фінтех, крах SVB та наслідки

Анна Тігіпко з Izibank перш за все виокремила фактор переоцінення ринку фінтеху. Для прикладу технологічний Індекс nasdaq у 2022 році впав на третину. У SVB, що спеціалізувався саме на технологічних компаніях, повідомили, що порівнюючи 4 квартал за 2021 та 2022 роки, вартість нещодавно зареєстрованих акцій технологічних компаній у США впала на 63%.

Це мало вкрай негативні наслідки для оцінки стартапів та інвестування. І гроші, які текли, наче Ніагарський водоспад, стали звичайною річкою,

– додала експертка.

Крім того, варто нагадати, що інфляція та підвищення ставок також відіграли вкрай важливу роль, оскільки це зробило майбутні прибутки менш привабливими сьогодні та збільшило вартість кредитування, а в стартапи почали менше інвестувати на глобальному рівні. Компанії діють більш обережно та звертають увагу на кібербезпеку, штучний інтелект, клімат, учасників зі стратегічних галузей.

Як результат бульбашка фінтеху трохи здулась і всі почали більш прагматично оцінювати компанії та витрачати гроші. Щодо зв'язку з крахом SVB, то варто враховувати такі особливості:

Під час низьких ставок банки активно та суттєво інвестували у державні облігації. Проте зі зміною монетарної політики центробанку вартість цінних паперів впала;

Коли фінустанови виявили бажання частково продати бонди, почалась паніка, яка призвела до набігу на банк із наміром забрати депозити.

Це ще більше розбалансувало ситуацію, тому держава мусила втрутитись у ситуацію.

Відтак у таких банках повинні враховувати важливий фактор впливу – зниження цін за облігації. На думку Анни Тігіпко, у майбутньому будуть тестувати такі варіанти. Тому стартапам варто добре оцінювати, чи те, що вони роблять, має технологічну або стратегічну цінність.