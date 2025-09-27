Какую цену отдали за бриллиант "Розовая звезда"?
Продажа розового бриллианта состоялась на аукционе Sotheby's в далеком 2017 году, а купила его гонконгская ювелирная компания Chow Tai Fook Jewellery, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Окончательная цена за бриллиант составила 553 миллиона гонконгских долларов, то есть 71,2 миллиона долларов. Сюда была уже включена премия покупателю, или комиссия аукционного дома.
- "Розовая звезда", весом 59,60 каратов, был самым большим полированным бриллиантом, который когда-либо был выставлен на аукцион.
- До обработки его вес составлял 132,50 карат.
- Его нашли еще в 1999 году в африканском месторождении, а для его шлифовки и огранки понадобилось аж 2 года.
Однако "Розовая звезда" не впервые была выставлена на продажу. Как пишет BBC, еще в 2013 году бриллиант был продан за рекордные 83 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Женеве, а покупателем стал нью-йоркский огранщик алмазов Исаак Вольф.
Интересно! Из разных источников известно, что Исаак Вольф не выполнил условия сделки, а потому в конечном итоге Sotheby's обременили приобретением дорогостоящего камня.
Сколько стоит бриллиант в 1 карат?
Еще весной средняя цена бриллианта весом 1 карат колебалась на уровне 3 893 долларов.
А по состоянию на конец сентября цена составляет, по данным Accio, выращенный в лаборатории бриллиант будет стоить от 1 000 до 2 500 долларов за 1 карат, зато натуральный – от 4 000 долларов до 10 000 долларов.