Что известно о продаже американского Citibank?
Citibank входил в ТОП-20 в России по размеру активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Читайте также Эту монету больше не будут выпускать: США приняли важное решение
Сейчас известно, что активы Citibank в России будут проданы "Ренессанс Капиталу". С 2024 года этой финансовой группой владеет миллиардер Михаил Прохоров.
Что известно об этой сделке:
- Путин подписал распоряжение, которое позволяет осуществить эту продажу;
- сумма сделки не раскрывается.
На самом деле подготовку к реализации этой сделки Citibank начал давно. В частности, в октябре этого года было прекращено обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов.
Важно! Еще в 2024 году, как сообщает Frank RG, Citibank уже осуществлял ряд мероприятий. В частности, в этот момент было прекращено обслуживание всех дебетовых карт.
Что известно о деятельности Citibank в России?
Citibank начал действовать в России еще в конце 90-х. А выход с этого рынка финучреждение планировало еще до начала полномасштабной войны в Украине. После вторжения России на украинскую территорию, банк резко сократил свою деятельность.
Как известно, течение 2022 – 2025 годов общее количество выданных этим банком кредитов сократилось на 98%. Также уменьшился объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах – в примерно 90 – 150 раз.