Что известно о продаже американского Citibank?

Citibank входил в ТОП-20 в России по размеру активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Сейчас известно, что активы Citibank в России будут проданы "Ренессанс Капиталу". С 2024 года этой финансовой группой владеет миллиардер Михаил Прохоров.

Что известно об этой сделке:

Путин подписал распоряжение, которое позволяет осуществить эту продажу;

сумма сделки не раскрывается.

На самом деле подготовку к реализации этой сделки Citibank начал давно. В частности, в октябре этого года было прекращено обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов.

Важно! Еще в 2024 году, как сообщает Frank RG, Citibank уже осуществлял ряд мероприятий. В частности, в этот момент было прекращено обслуживание всех дебетовых карт.

Что известно о деятельности Citibank в России?