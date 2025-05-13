Сколько стоит бриллиант в 1 карат

По состоянию на вторник, 13 мая, средняя цена бриллианта весом 1 карат колеблется на уровне 3893 долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на StoneAlgo. Добавим, что это цена для бриллиантов природного происхождения.

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Однако стоит учитывать, что стоимость бриллианта в 1 карат может колебаться от 1319 долларов до 9041 доллара. Цена драгоценных камней зависит от нескольких факторов. Вспомним о таких:

Форма;

Цвет;

Чистота.

Что такое карат Это внесистемная единица измерения массы, используемая для драгоценных камней. Карат составляет 200 миллиграмм.

За последние три месяца стоимость бриллианта весом 1 карат выросла почти на 7%, а за 6 месяцев – почти на 2%. В то же время драгоценный камень с аналогичным весом, но выращенный в лаборатории, торгуется на уровне 567 долларов. В целом стоимость такого бриллианта может колебаться от 348 долларов до 1224 долларов. На цену бриллиантов из лаборатории влияют те же, факторы, что и на природные камни.