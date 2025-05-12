Самый дорогой бриллиант

Этот камень поражает не только своим размером, но и редким цветом – Fancy Vivid Pink, что является самым высоким классом для розовых бриллиантов, передает 24 Канал со ссылкой на Robinson Jeweler`s.

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Такие бриллианты чрезвычайно редкие, и их сложно найти на рынке.

Что делает этот бриллиант таким ценным:

Размер. 59,60 карата – это достаточно большой размер для розового бриллианта.

Цвет. Розовый бриллиант с таким цветом является редким, и считается, что только 2% розовых бриллиантов в мире имеют такой насыщенный оттенок.

Чистота. Pink Star имеет высокую чистоту, что является важным фактором для определения стоимости бриллиантов.

Происхождение. Он был добыт в Южной Африке и был объявлен на аукционе как один из лучших экземпляров в мире.

Этот бриллиант принадлежит к классу камней, которые являются наиболее уникальными и важными для коллекционеров и инвесторов, а его продажа стала важным этапом в мире драгоценных камней.