Сколько Козловский получил за его песню "Пинаколада"?

На YouTube Music оплата за 1000 прослушиваний составляет 1 – 3 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кошт.

Обратите внимание! В статье речь идет об украиноязычной версии трека "Пинаколада".

По состоянию на сейчас, "Пинаколада" имеет примерно 10 миллионов прослушиваний на YouTube Music. То есть, по самым скромным подсчетам, она бы могла принести общий доход исполнителю – 10 000 долларов.

Заметим, что это сумма без вычета сопутствующих расходов. То есть, чистая прибыль будет меньше.

Какой доход от "Пинаколады" на других платформах?

Согласно статистике Spotify, этот трек прослушали почти 3 миллиона человек. Монетизация на платформе – от 0,7 до 4 долларов за 1000 прослушиваний. То есть, если брать наименьшее значение, получится, что исполнитель имеет возможность получить доход – минимум 2 100 долларов.

Обратите внимание! Статистика прослушиваний "Пинаколады" на Apple Music на момент написания публикации недоступна. Однако, как известно, этот сервис платит исполнителям от 3 до 10 долларов за 1000 прослушиваний.

Когда вышла песня "Пинаколада"? Впервые песня "Пинаколада" была выпущена в 2006 году. Уже в мае 2025 года артист перевел ее на украинский язык и перевыпустил.

Какой доход можно получить с соцсетей сейчас?