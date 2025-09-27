Яку ціну віддали за діамант "Рожева зірка"?

Продаж рожевого діаманту відбувся на аукціоні Sotheby's у далекому 2017 році, а купила його гонконзька ювелірна компанія Chow Tai Fook Jewellery, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Остаточна ціна за діамант склала 553 мільйони гонконзьких доларів, тобто 71,2 мільйона доларів. Сюди була вже включена премія покупцю, або комісія аукціонного дому.

"Рожева зірка", вагою 59,60 каратів, був найбільшим полірованим діамантом, який коли-небудь був виставлений на аукціон.

До обробки його вага становила 132,50 каратів.

Його знайшли ще у 1999 році в африканському родовищі, а для його шліфування та огранювання знадобилося аж 2 роки.

Однак "Рожеву зірку" не вперше було виставлено на продаж. Як пише BBC, ще у 2013 році діамант було продано за рекордні 83 мільйони доларів на аукціоні Sotheby's у Женеві, а покупцем став нью-йоркський огранювач алмазів Ісаак Вольф.

Цікаво! З різних джерел відомо, що Ісаак Вольф не виконав умови угоди, а тому у кінцевому результаті Sotheby's обтяжили придбанням дорогого каменю.

