Яку ціну віддали за діамант "Рожева зірка"?
Продаж рожевого діаманту відбувся на аукціоні Sotheby's у далекому 2017 році, а купила його гонконзька ювелірна компанія Chow Tai Fook Jewellery, передає 24 Канал з посиланням на CNN.
Остаточна ціна за діамант склала 553 мільйони гонконзьких доларів, тобто 71,2 мільйона доларів. Сюди була вже включена премія покупцю, або комісія аукціонного дому.
- "Рожева зірка", вагою 59,60 каратів, був найбільшим полірованим діамантом, який коли-небудь був виставлений на аукціон.
- До обробки його вага становила 132,50 каратів.
- Його знайшли ще у 1999 році в африканському родовищі, а для його шліфування та огранювання знадобилося аж 2 роки.
Однак "Рожеву зірку" не вперше було виставлено на продаж. Як пише BBC, ще у 2013 році діамант було продано за рекордні 83 мільйони доларів на аукціоні Sotheby's у Женеві, а покупцем став нью-йоркський огранювач алмазів Ісаак Вольф.
Цікаво! З різних джерел відомо, що Ісаак Вольф не виконав умови угоди, а тому у кінцевому результаті Sotheby's обтяжили придбанням дорогого каменю.
Скільки коштує діамант в 1 карат?
Ще навесні середня ціна діаманта вагою 1 карат коливалася на рівні 3 893 доларів.
А станом на кінець вересня ціна становить, за даними Accio, вирощений в лабораторії діамант коштуватиме від 1 000 до 2 500 доларів за 1 карат, натомість натуральний – від 4 000 доларів до 10 000 доларів.