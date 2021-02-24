Вопросы защиты окружающей среды для многих не менее важны, чем вопросы собственного благополучия. Специально для тех, кто хочет зарабатывать на финансовом рынке и заботится о природе, Финансы 24 подготовили специальную подборку активов. Узнайте, как сделать ваши инвестиции не только прибыльными, но и экологичными.

Все больше людей понимают, что вопросы защиты окружающей среды крайне важны. Глобальное потепление и подъем уровня мирового океана, исчезновение целых видов животных и птиц, загрязнение океанов – все это уже в ближайшее время будет прямо влиять на жизнь каждого из нас.

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Однако глобальное распространение коронавируса показало, что действия людей способны изменить ситуацию. Например, в Китае снижение транспортных потоков в результате локдауну привело к сокращению производства в ключевых отраслях на 15-40%, как сообщает Esquire. Поэтому уровень выбросов углерода, который формирует парниковый эффект, сократился на 25% за месяц.

На этом фоне особенно важной становится деятельность компаний, которые ответственно относятся к защите окружающей среды. Интересно, что продукция таких компаний пользуется повышенным спросом.

В какие экокомпании стоит инвестировать

Tesla

Одной из наиболее известных компаний, что заботятся об окружающей среде, но и привлекательных с точки зрения инвестиций, является компания известного предпринимателя и миллиардера Илона Маска – Tesla. Она специализируется на производстве электрокаров, а также на разработке и установке энергосистем, работающих от солнечного излучения. В частности Tesla производит специальные зарядные станции для электромобилей, часть из которых работает на солнечных батареях.

Активная деятельность Маска и финансовые успехи Tesla вызывают большой интерес инвесторов к акциям компании. В результате в 2020 году они стали одним из основных локомотивов американского фондового рынка. С начала года акции выросли в несколько раз, достигнув уровня 800 долларов за акцию, по данным Libertex.

Акции Tesla в течение последнего года / Libertex

Недавно по отчетности Tesla стало известно, что Маск вложил 1,5 миллиарда долларов в биткоины, что также привлекло дополнительный спрос не только в эту криптовалюту, но и в ценные бумаги Tesla. Учитывая тренд на охрану окружающей среды и спрос на электромобили, можно ожидать что акции Tesla могут стать интересным активом для вложения средств.

Electricite de France

Все больший интерес сегодня появляется к источникам альтернативной энергии, таких как солнечные батареи, а также атомная энергетика. С этой точки зрения интересными для инвестиций могут стать акции французской компании Electricite de France. Работая на рынках Франции, Великобритании и Италии, эта корпорация производит и поставляет энергию, вырабатываемую с использованием возобновляемых источников энергии, в частности, солнечных батарей и атомных электростанций.

Торгуясь у отметки 10,2 евро за акцию (данные Forex Club), акции этой компании являются весьма перспективными для инвестирования, поскольку тренд на использование возобновляемых источников энергии будет нарастать.

Акции Electricite de France за последний год / Libertex

General Electric

К числу экологических инвестиций можно отнести вложения в компании, занимающиеся производством ветряных установок. Одной из таких компаний является General Electric, которая занимается производством промышленных ветроэлектростанций.

Акции этой компании сейчас торгуются на локальных максимумах, около 11 долларов, по данным Libertex. Однако в случае продолжения тренда на увеличение использования альтернативных источников энергии, прибыль компании от продажи такого оборудования может существенно вырасти, а значит может вырасти и стоимость акций.

Акции General Electrics за последний год / Libertex

Как заработать на акциях

Чтобы начать зарабатывать на котировках акций экологических компаний, будь то Tesla или любые другие, необходимо в первую очередь выбрать торговую платформу, которая предоставляет доступ к подобным инструментам. Одной из наиболее удобных торговых платформ, с помощью которых можно вкладывать средства в экологические компании, является Libertex от компании Forex Club.

Открыв и пополнив счет в Libertex, вы получите доступ к широкому спектру торговых инструментов, включая акции, фондовые индексы, валюты и криптовалюты, энергоносители и другие активы.

Чтобы заработать на интересующих вас активах, вам останется только выбрать соответствующий финансовый инструмент, определиться с суммой и направлением сделки.

Преимущества Libertex

Доступность. Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это означает, что вы сможете эффективно управлять своим капиталом в любом месте, где есть интернет.

Инструменты для анализа. В Libertex есть встроенные инструменты технического анализа и лента новостей, благодаря которым можно всегда оставаться в курсе событий, происходящих на рынке, и спрогнозировать дальнейшую динамику котировок.

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Поддержка экспертов. Если вы не хотите самостоятельно разбираться в рынке и анализировать динамику финансовых инструментов, вы всегда можете обратиться к экспертам Forex Club. Специалисты с многолетним опытом успешных инвестиций всегда готовы ответить на возникающие у инвесторов вопросы.

Начните торговать на финансовых рынках на платформе Libertex от Forex Club и сделайте первый шаг в увлекательный мир инвестиций!