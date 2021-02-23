Доллар или евро: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году
В 2020 году гривна достаточно серьезно просела по отношению к иностранным валютам – как к доллару, так и к евро. Какую тогда валюту покупать в 2021 году, чтобы уберечь свои сбережения от обесценивания гривни – читайте дальше.
Источник:24 канал
Если к американской валюте в начале прошлого года гривна котировалась на уровне чуть более 25 гривен за доллар, то к его окончанию – уже на отметке 28,3.
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С евро ситуация весьма схожая – 27,7 гривны на старте 2020 года и уже 33,9 – в конце. Если купить в начале 2020 года доллары и евро, то по итогам года можно было бы получить неплохой доход.
Вложив в доллары в январе 1000 долларов можно было бы получить 3300 гривен прибыли, а если инвестировать в евро прибыль бы составила бы более 6000 гривен.
Стоит ли покупать валюту сейчас
По итогам 2020 года доллар на мировом валютном рынке ослабел по отношению к евро – пара евро-доллар за год выросла в цене с отметки 1,09 доллара за евро до уровня – 1,22 – то есть на 12%.
- Это было обусловлено, прежде всего, ухудшением состояния экономики США из-за пандемии коронавируса: максимального за 50 лет уровня безработицы и серьезного дефицита счета текущих операций.
По официальным данным властей США, американский ВВП упал на 3,5% в 2020 году, максимальными темпами со времен Второй мировой войны. Безработица в стране в январе 2021 года составила 6,3% по сравнению с 3,5% до начала пандемии.
- Ослаблению доллара способствовали и предлагаемые властями США меры по поддержке экономики страны, которые предполагали "вливание" в нее большого объема средств. Это запустило бы печатный станок и привело к очередному ослаблению курса доллара.
- Вместе с тем уже в 2021 году наметилась тенденция на некоторое восстановление долларом своих позиций на мировой арене, что связано с надеждами на скорое разрешение проблем с коронавирусом.
При сохранении текущих тенденций стоит ожидать дальнейшего ослабления курса гривны к доллару и евро. Однако, вероятно, оно будет уже не таким существенным как в 2020 году.
Что же лучше покупать – евро или доллар
Лучший вариант – это диверсификация портфеля. Можно посоветовать "не складывать все яйца в одну корзину". Лучше держать ваши сбережения в соотношении "35 на 35 на 30":
- 35% хранить в долларах;
- 35% – в евро;
- остальное – в гривнах.
В этом случае вы будете застрахованы от возможных резких скачков курсов – причем как в сторону роста, так и падения.
Как вложить деньги в валюту
Чтобы перевести свои средства в валюту, необязательно обращаться в банк. Гораздо удобнее воспользоваться одной из платформ, которые предоставляют возможность вкладывать средства в мировые валюты онлайн в режиме "одного окна".
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Одной из таких платформ является Libertex от финансовой компании Forex Club. Она дает доступ к широкому спектру торговых инструментов. В Libertex можно быстро вложить деньги:
- в валюту и криптовалюту;
- акции известных мировых компаний;
- фондовые индексы;
- энергоносители и другие инструменты.
Воспользоваться широкими возможностями Libertex можно через веб-приложение, а также с помощью приложений для операционных систем iOS и Android. А это значит, что все операции можно провести в любом месте, где есть доступ в интернет.
Удобный интерфейс позволяет быстро разобраться во всех функциях платформы и начать эффективно управлять вашим капиталом. Чтобы вложить ваши сбережения в ту или иную валюту нужно всего лишь:
- определиться с инструментом, в который вы будете вкладывать средства;
- суммой вашей инвестиции и направлением движения актива;
- после этого вам останется нажать "в рост", если вы прогнозируете рост инструмента, или "в снижение", если вы ожидаете падения котировок.
В Libertex есть встроенная лента новостей и инструменты для проведения технического анализа рынка. Это значит, что вы самостоятельно сможете провести анализ и сделать прогноз того, как будет развиваться ситуация.
Однако если вы не хотите самостоятельно разбираться в тонкостях рынка, вы можете обратиться к экспертам Forex Club. Специалисты с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках всегда готовы ответить на ваши вопросы.
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