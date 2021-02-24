Питання захисту довкілля для багатьох є не менш важливими, ніж питання власного добробуту. Спеціально для тих, хто хоче заробляти на фінансовому ринку і дбає про природу, Фінанси 24 підготували спеціальну добірку активів. Дізнайтеся, як зробити ваші інвестиції не тільки прибутковими, але й екологічними.

Все більше людей розуміють, що питання захисту довкілля є вкрай важливими. Глобальне потепління і підйом рівня світового океану, зникнення цілих видів тварин і птахів, забруднення океанів – все це вже найближчим часом буде прямо впливати на життя кожного з нас.

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Однак глобальне поширення коронавірусу показало, що дії людей здатні змінити ситуацію. Наприклад, в Китаї зниження транспортних потоків в результаті локдауну призвело до скорочення виробництва в ключових галузях на 15-40%, як повідомляє Esquire. Відтак рівень викидів вуглецю, що формує парниковий ефект, скоротився на 25% за місяць.

На цьому тлі особливо важливою стає діяльність компаній, які відповідально ставляться до захисту довкілля. Цікаво, що продукція таких компаній має підвищений попит.

В які екокомпанії варто інвестувати

Tesla

Однією з найбільш відомих компаній, як піклуються про навколишнє середовище, але і привабливих з точки зору інвестицій, є компанія відомого підприємця і мільярдера Ілона Маска – Tesla. Вона спеціалізується на виробництві електрокарів, а також на розробці і установці енергосистем, що працюють від сонячного випромінювання. Зокрема Tesla виробляє спеціальні зарядні станції для електромобілів, частина з яких працює на сонячних батареях.

Активна діяльність Маска і фінансові успіхи Tesla викликають великий інтерес інвесторів до акцій компанії. В результаті у 2020 році вони стали одним з основних локомотивів американського фондового ринку. З початку року акції зросли в кілька разів, досягнувши рівня 800 доларів за акцію, за даними Libertex.



Акції Tesla протягом останнього року / Libertex

Нещодавно зі звітності Tesla стало відомо, що Маск вклав 1,5 мільярда доларів в біткойни, що також привернуло додатковий попит не тільки в цю криптовалюту, але і в цінні папери Tesla. З огляду на тренд на охорону навколишнього середовища і попит на електромобілі, можна очікувати що акції Tesla можуть стати цікавим активом для вкладення коштів.

Electricite de France

Все більший інтерес сьогодні з'являється до джерел альтернативної енергії, таких, як сонячні батареї, а також атомна енергетика. З цієї точки зору цікавими для інвестицій можуть стати акції французької компанії Electricite de France. Працюючи на ринках Франції, Великобританії та Італії, ця корпорація виробляє і поставляє енергію, що виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії, зокрема, сонячних батарей і атомних електростанцій.

Торгуючись біля позначки 10,2 євро за акцію (дані Forex Club), акції цієї компанії є досить перспективними для інвестування, оскільки тренд на використання поновлюваних джерел енергії буде наростати.



Акції Electricite de France за останній рік / Libertex

General Electric

До числа екологічних інвестицій можна віднести вкладення в компанії, що займаються виробництвом вітряних установок. Однією з таких компаній є General Electric, яка займається виробництвом промислових вітроелектростанцій.

Акції цієї компанії зараз торгуються на локальних максимумах, близько 11 доларів, за даними Libertex. Однак в разі продовження тренду на збільшення використання альтернативних джерел енергії, прибуток компанії від продажу такого обладнання може істотно вирости, а значить може вирости і вартість акцій.



Акції General Electrics за останній рік / Libertex

Як заробити на акціях

Щоб почати заробляти на котируваннях акцій екологічних компаній, будь то Tesla або будь-які інші, необхідно в першу чергу вибрати торговельну платформу, яка надає доступ до подібних інструментів. Однією з найбільш зручних торгових платформ, за допомогою яких можна вкладати кошти в екологічні компанії, є Libertex від компанії Forex Club.

Відкривши і поповнивши рахунок в Libertex, ви отримаєте доступ до широкого спектра торгових інструментів, включаючи акції, фондові індекси, валюти і криптовалюти, енергоносії та інші активи.

Щоб заробити на цікавих для вас активах, вам залишиться тільки вибрати відповідний фінансовий інструмент, визначитися з сумою і напрямком угоди.

Переваги Libertex

Доступність. Libertex доступний у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що ви зможете ефективно управляти своїм капіталом в будь-якому місці, де є інтернет.

Інструменти для аналізу. У Libertex є вбудовані інструменти технічного аналізу і стрічка новин, завдяки яким можна завжди залишатися в курсі подій, що відбуваються на ринку, і спрогнозувати подальшу динаміку котирувань.

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Підтримка експертів. Якщо ви не хочете самостійно розбиратися в ринку і аналізувати динаміку фінансових інструментів, ви завжди можете звернутися до експертів Forex Club. Фахівці з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готові відповісти на виникаючі у інвесторів питання.

Почніть торгувати на фінансових ринках на платформі Libertex від Forex Club і зробіть перший крок в захоплюючий світ інвестицій!