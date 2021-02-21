Многим начинающим инвесторам зачастую может не хватать практических знаний для того, чтобы вести успешную торговлю на финансовых рынках. C чего начать путь в финансах и получить доход от инвестиций – читайте далее.

Даже имея экономическое образование, начинающему трейдеру необходимо изучить все особенности работы рынка, чтобы получить прибыль. Об этом рассказали специалисты Forex Club в комментарии 24 канала.

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Познакомиться с особенностями рынка можно с помощью простых инструментов, доступных, например, в компании Forex Club. Эти инструменты позволят освоить основы совершения сделок, познакомиться с процессом инвестирования и научиться правильно вкладывать средства.

Обучающий курс

Один из наиболее доступных способов изучить мир финансов – пройти специальный курс обучения. Один из таких курсов подготовила Международная академия биржевой торговли, официальный партнер Forex Club. Академия стала одним из первых образовательных учреждений для трейдеров в Украине. Программа обучения включает в себя множество курсов как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Имея огромный опыт успешной работы на финансовых рынках и обучения трейдеров, специалисты Академии разработали курс обучения, который позволит начинающим инвесторам научиться эффективно управлять своим капиталом.

В курсе рассматриваются основные принципы работы в торговом терминале и основы принятия тех или иных торговых решений.

В формате онлайн-обучения, которое рассчитано на 10 занятий, предполагающий порядка 80% практической работы, начинающий инвестор в полном объеме познакомится с текущей ситуацией на рынке.

Торговля на демо-счете

Для тех, кто хочет попробовать свои силы в трейдинге не рискуя своими средствами, компания Forex Club предоставляет бесплатный демо-счет. Он дает возможность научиться торговать на финансовых рынках без рисков и без необходимости вложения собственных средств.

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На демо-счете уже есть 50 000 виртуальных долларов, которые можно использовать для совершения сделок. Использование демо-счета позволит:

познакомиться с процессом торговли;

изучить возможности торговой платформы, которую вы будете использовать;

отточить ваши навыки трейдинга.

Использование инвестиционных идей

Для тех, кто прошел курс обучения и попробовал свои силы на демо-счете, но все еще не готов принимать сложные и ответственные инвестиционные решения, есть специальный продукт– "инвестиционные идеи".

Эксперты Forex Club с многолетним опытом успешного трейдинга выбирают торговые инструменты, инвестиции в которые могут принести максимальную прибыль.

Инвестиционные идеи – это уже готовые решения, воспользовавшись которыми, можно рассчитывать на получение прибыли. В каждой инвестиционной идее есть фундаментальное и техническое обоснование, благодаря которым каждый может изучить логику опытных специалистов, чтобы потом, попробовать самостоятельно принимать инвестиционные решения.

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Видеоуроки в торговом терминале

Если вы хотите максимально быстро освоить основы трейдинга, вам подойдет короткий курс обучения, который доступен в терминале Libertex от Forex Club. Он состоит из нескольких видеоуроков, которые позволят вам освоить основы совершения сделок и использования терминала.

Благодаря тому, что видео доступно прямо в торговой платформе Libertex, инвестор сразу может попробовать применить полученные знания на практике. Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android, а этот значит, что проходить обучение и зарабатывать на финансовом рынке можно буквально не вставая с дивана.

Хотите стать успешным инвестором? Откройте торговый счет в платформе Libertex, пройдите обучение в Международной академии биржевой торговли и проконсультируйтесь с экспертами Forex Club.