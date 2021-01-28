Великий обсяг безсистемних знань, найчастіше, не є запорукою успіху. Щоб стати успішною і фінансово-незалежною людиною, потрібні прикладні знання, насамперед в сфері інвестицій.

Як навчитися правильно інвестувати, стати фінансово-незалежним та примножувати свій дохід – читайте в статті Фінанси 24.

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Деякі люди, які отримали вищу освіту, коли озираються назад, розуміють, що ці роки були витрачені досить безглуздо. Знання, які вони отримали не знадобилися їм в житті, а ті знання, які їм виявилися необхідні, не викладають у вищих навчальних закладах.

Освіта – не самоціль

Легендарний інвестор і мільярдер Уоррен Баффет говорив, що "Кращу освіту, яку ви можете отримати, – це інвестиції в себе. Але мовиться не про коледжі або університеті".

На думку Баффета, вища освіта потрібна далеко не всім і особисто йому його дипломи так жодного разу і не стали в нагоді. Проте, це зовсім не означає, що людина не повинна вчитися чомусь потрібного. Наприклад, для себе легендарний інвестор вважав дуже цінними курси з ораторської майстерності, які він пройшов у Дейла Карнегі за все за 100 доларів.



Уоррен Баффет / Фото CNBC

Баффет радить весь час ставити собі запитання: "Чи має це для мене якусь цінність?". Тобто освіту потрібно отримувати не стільки заради самої освіти, а насамперед для того, щоб просунутися в своєму розвитку. Так, наприклад, ті, хто отримав економічну освіту, далеко не завжди стають фінансово грамотними і вміють робити вигідні інвестиції. Інвестування варто вчитися окремо, але для цього зовсім не потрібно вступати до університету і відвідувати його протягом багатьох років.

Вікно в світ можливостей

Інвестиції на фінансових ринках це можливість заробити гроші своїм розумом. Вам не знадобиться якесь складне обладнання, знання складних економічних понять, вміння робити важкі математичні розрахунки.

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Всі операції на фінансовому можливо проводити в режимі онлайн через мобільний додаток, буквально, не встаючи з дивана. Наприклад, через додаток Libertex від Forex Club, який є як у вигляді вебдодатка, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android.

Що треба зробити початківцю

Знання про фінансові ринки відкривають перед людиною практично безмежні можливості для заробітку. Для цього не знадобиться значного початкового капіталу – досить невеликої суми. Однак експерти відзначають, що чим більше коштів буде на вашому рахунку, тим впевненіше ви будете почувати себе на фінансовому ринку.

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Тим, хто тільки починає свій шлях на фінансовому ринку, краще скористатися досвідом професіоналів, наприклад, таких, які працюють в Forex Club. Експерти з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках розкажуть інвесторам про те, як здійснювати операції, навчать аналізувати фінансовий ринок і вибирати найбільш правильний інструмент і момент для інвестування.

Якщо ж ви не хочете витрачати час на вивчення фінансового ринку, вам підійде сервіс "інвестиційні ідеї" від Forex Club. Підключившись до цього сервісу ви отримаєте доступ до найбільш вигідних можливостей для інвестування, які підбирають фахівці Forex Club.

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