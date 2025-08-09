Какое море имеет больше всего запасов нефти?

По данным архива журнала AramcoWorld, издаваемого национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии, больше всего запасов нефти в мире катализируется именно в Персидском заливе, передает 24 Канал.

Это подтверждает и компания Enverus, занимающаяся сбором энергетической аналитики. Сообщается, что текущая добыча одного из месторождений, вероятно, составляет 1,2 миллиона баррелей нефти.

Речь идет в этом случае о морском нефтяном месторождении Сафания, что впервые было упомянуто как возможный нефтяной резервуар в 1939 году.

В 1957 году месторождение впервые запустили в эксплуатацию, тогда из него добывали 50 тысяч баррелей нефти в день из 18 скважин.

Впрочем, в начале 1962 года этот объем достиг 250 тысяч баррелей в день с 25 скважин. То есть за почти 5 лет мощности увеличились в 7 раз.

В целом запасы в оффшорном нефтяном месторождении оценивают в более 37 миллиардов баррелей, что, например, превышает запасы одного из крупнейших месторождений нефти Кашаган в Каспийском море (13 миллиардов баррелей).

Что известно о месторождении Сафания в Каспийском море Оно является полузакрытым морем, расположенным между Ираном и Аравийским полуостровом. Площадь добычи составляет около 65 километров в длину и 15 километров в ширину.

Таким образом, можно считать, что именно Персидский залив является местом, где хранятся самые большие запасы нефти во всем мире.

Для сравнения: если запасы в Каспийском море составляют всего 50 миллиардов баррелей, то только доля запасов Саудовской Аравии в регионе Персидского залива на уровне 260 миллиардов баррелей.

Справочно: Персидский залив не является формально морем, но из-за его размера, соленость и характеристики залив часто относят к морским акваториям и употребляют в контексте "море".