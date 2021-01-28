Финансовая независимость и получения высокого дохода влечет всех, однако достичь этого могут не все. Как этого можно достичь, покупая акции известных компаний?

Вершины финансового успеха привлекают многих. Особенно вдохновляют те, кто создал свое богатство практически с нуля. Такие примеры можно найти во всех сферах бизнеса. Однако среди всемирно известных инвесторов, которые разбогатели, торгуя на рынке акций, подобных примеров особенно много.

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Примеры, которые вдохновляют

Тех, кто смог неплохо заработать на акциях различных компаний, множество. Но, их имена не столь широко известны, как тех, кто действительно "произвел фурор" на фондовом рынке и получил большую прибыль за короткое время.

Такие примеры лишний раз подтверждают тот факт, что важно оказаться в нужном месте и в нужное время. А, кроме того, не бояться принимать решения, брать на себя риски и использовать возможности, которые возникают.

Так, например, в 1998 году стэнфордский профессор Дэвид Черитон первым поверил в проект Google и уложился в акции стартапа. Успех Google превзошел самые смелые ожидания. В результате Черитон стал невероятно богатым человеком, которым восхищаются миллионы начинающих инвесторов.

Еще один такой человек – японец Такаши Котегава. Он воспользовался ошибкой крупного японского банка Mizuho Securities и вовремя купил акции компании J-Com Co. Такое стечение обстоятельств позволило ему превратить мизерную сумму в 20 миллионов долларов буквально за 10 минут, что сделало его настоящей знаменитостью фондового рынка.

Эти примеры наглядно иллюстрируют то, что каждый может изменить свою судьбу. Для этого нужно набраться смелости, воспользоваться вашими возможностями и сделать шаг к финансовой независимости.

Как обойти барьеры и препятствия

После того как человек решает стать трейдером и начать торговлю на рынке акций, перед ним возникает множество вопросов. С чего начать, с какой суммой можно начать торговлю на финансовом рынке, в какой инструмент инвестировать, как рассчитать риски?

Таких вопросов множество. Конечно, каждый может начать самостоятельно искать ответы на них. Однако это требует большого количества времени. Кроме того, в поиске ответов на ваши вопросы вы можете сделать множество ошибок, которые обернутся для вас убытками.

Поэтому гораздо логичнее сразу обратиться к профессионалам, которые помогут вам избежать ошибок. Правильный выбор финансовой компании – это один из ключевых факторов вашего успеха в мире инвестиций и трейдинга.

Одной из самых известных и авторитетных компаний на финансовом рынке является Forex Club, которая с 1997 года предоставляет трейдерам по всему миру возможность зарабатывать на наиболее выгодных финансовых инструментах.

Forex Club дает возможность получать прибыль на более чем 250 активах:

акции известных мировых компаний;

ведущие фондовые индексы;

валюты;

криптовалюты;

энергоносители;

другие активы.

Начать работать на рынке вместе с Forex Club вы можете с любой суммы. Однако эксперты отмечают, что чем больше объем средств у вас будет, тем увереннее вы будете себя чувствовать на финансовом рынке и тем больший доход вы сможете получить.

Как получить прибыль на акциях?

Начать зарабатывать на акциях довольно просто.

Для этого достаточно открыть и пополнить ваш счет в торговой платформе Libertex от Forex Club.

Пополнить счет, а также вывести средства, можно разными способами, например, с помощью банковской карты или электронных платежных систем.

После этого вам нужно будет выбрать подходящий вам финансовый инструмент, определиться с суммой инвестирования и нажать кнопку "в рост", если вы ожидаете роста стоимости актива, или "в снижение", если вы прогнозируете падение котировок.

Все операции можно полностью проводить в режиме онлайн через мобильное приложение, доступное для операционных систем iOS и Android, или с компьютера через вебдодаток.

Когда стоит инвестировать

Важным вопросом, который стоит перед любым инвестором, остается правильный выбор финансовых инструментов для вложения средств. Именно удачный выбор приносит высокую прибыль за короткий срок.

Например, если бы вы в начале 2020 года вложили 1000 долларов в акции компании Moderna, которая разработала вакцину от коронавируса, то в январе 2021 вы могли бы продать эти акции в 7 раз дороже и получить 7000 долларов.

Акции Moderna за последний год / Libertex

Подобные возможности возникают на финансовом рынке довольно часто, главное успеть ими воспользоваться.

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Как лучше торговать: самому или нет

Найти соответствующие возможности для инвестирования можно самостоятельно, однако для этого нужно глубоко погрузиться в изучение рынка. Гораздо быстрее и выгоднее воспользоваться экспертизой и знаниями профессионалов.

Например, в Forex Club существует уникальный сервис – "Инвестиционные идеи". В рамках этого сервиса специалисты компании с многолетним опытом успешных инвестиций регулярно анализируют последние тренды, экономическую ситуацию и динамику рынка, чтобы найти наиболее перспективные идеи для вложения денег.

Воспользовавшись этим сервисом вы сможете получить готовые варианты для инвестиций, которые могут принести хорошую прибыль. Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.