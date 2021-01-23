Криза – це не тільки випробування на міцність, але і можливість отримати вигоду навіть в несприятливих умовах. Адже навіть в таких обставинах є окремі фірми та цілі галузі, які демонструють ріст.

Як заробити, скориставшись актуальними трендами, які можуть "вистрілити" навіть під час пандемії? У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо про 5 інвестиційних трендів, які можуть бути привабливими у 2021 році.

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Високі технології

Сфера IT, і перш за все хмарні технології, стали основним бенефіціаром наслідків пандемії і різних обмежувальних заходів у 2020 році. Але і в 2021 вони не втрачають своєї актуальності.

Інвестиції в IT це хороша ідея не тільки протягом найближчого часу, але, можливо, і цього десятиліття. Акції Apple і Google з великою ймовірністю продовжать рости і далі. Адже люди зрозуміли, що в умовах обмеженого пересування багато хто обирає онлайн. Послуги такого роду компаній стають життєво необхідними. Також затребуваними залишаться і хмарні сервіси від таких компаній, як Amazon.

Виробники IT-комплектуючих і устаткування

З популярності хмарних сервісів, соціальних мереж і віддаленої роботи логічно випливає і зростання попиту на телекомунікаційне обладнання. Необхідно зберігати, обробляти і передавати дані від мільйонів комп'ютерів і мобільних пристроїв.

Оскільки інформації щодня стає все більше, попит на комплектуючі для IT-сфери буде продовжувати рости. Саме тому такі компанії, як Cisco, IBM, Intel, NVidia продовжать процвітати, пропонуючи все нові і все більш досконалі рішення.

Золотодобування

Незважаючи на бурхливий розвиток технологій і перехід в онлайн, затребуваними залишаються і традиційні галузі. Як показує практика, високим попит мають "вічні цінності".

На тлі хаосу на фінансових ринках інвестори продовжують використовувати золото як "захисний актив", йдучи в нього як в "тиху гавань" на непередбачуваному ринку. Цей дорогоцінний метал як і раніше залишається затребуваним інструментом для довгострокових інвестицій

Розвиток медицини

Без сумніву, весь 2021 рік пройде під знаком пандемії коронавірусу, тому медицина як галузь буде дуже затребувана, а медичні та фармацевтичні компанії продовжать процвітати. Акції Moderna і Pfizer злетіли в ціні ще у 2020 році і мають всі шанси на продовження бурхливого зростання і цьогоріч.

Проте у сфері медицини можна виділити вужчу нішу, яка, ймовірно, буде набирати обертів в поточному році, – це персоналізована медицина. При зростанні кількості хворих, людям стає все важливіше отримувати індивідуальні послуги та більшу увагу від лікаря.

Канабіс

Ну і, нарешті, ще один цікавий інвестиційний тренд, на якому можна буде заробити у 2021 році – це зростання інтересу до канабісу в різних країнах світу.

Деякі країни (всього близько 50) вже легалізували його використання не тільки в медичних, а й в особистих цілях, що призвело до бурхливого зростання котирувань відповідних компаній – Aurora Cannabis, Canopy Growth та інших.

Однак залишається ще багато неосвоєних ринків, тому потенціал у цієї сфери величезний. Вклавшись у сферу канабісу у 2021 році, можна отримати колосальний прибуток.

У Раду вже внесли законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. У разі прийняття цього документу Україна приєднається до країн, які дозволили використання канабісу у себе.

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Сьогодні використовувати ці інвестиційні тренди – просто, завдяки розвитку технологій. Однією з кращих платформ для вкладення коштів є Libertex від Forex Club. Ця платформа є дуже популярною серед трейдерів по всьому світу. Вона дозволяє вкладати кошти в більш ніж 250 фінансових інструментів.

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