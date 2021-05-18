Проблемы у основателя Tesla и SpaceX начались после его появления в "Saturday Night Live". В эфире развлекательного шоу Илон Маск высмеял собственные бизнес-планы, назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством и признался, что у него синдром Аспергера.

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Илон Маск теряет миллиарды

Состояние Илона Маска сократилось на 3,16 миллиарда долларов в связи с падением акций производителя электромобилей. Теперь его капитал оценивается в 160,6 миллиарда долларов. Вторую строчку в рейтинге Bloomberg заняла семья французского бизнесмена Бернара Арно, владеющая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. По данным издания, капитал француза составляет 161,2 миллиарда долларов.

Интересно, что Forbes не спешит вносить изменения в собственный список богачей. В этом рейтинге Маск все еще остается вторым богатейшим человеком на планете. Основателя Tesla опережает только владелец Amazon Джефф Безос с 177 миллиардами долларов. Forbes оценил состояние Илона Маска в 151 миллиард долларов, а династии Арно – в 150 миллиардов долларов.

Илон Маск на шоу "Saturday Night Live": смотреть видео