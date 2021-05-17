Главными преимуществами корпорации является взаимодействие цифровых активов, и возможность играть с целью получения прибыли.
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Фонд Ротшильдов инвестирует в NFT-токены
Animoca Brands в новом раунде инвестиций привлекла 88,9 миллиона долларов. В рамках соглашения гонконгская компания повторно реализовала ценные бумаги, стоимость которых оценили в 1,10 доллара за актив. Стартап также получил статус компании-единорога.
ЕдинорогЭто термин, который используют в индустрии венчурного капитала для описания стартапов, стоимость которых составляет более 1 миллиарда долларов.
Для нас большая честь привлечь таких инвесторов как Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial и других стратегических партнеров, которые разделяют наше видение NFT и переосмысливают капитал и право собственности в Интернете. Стратегическое увеличение капитала прочно закрепило за Animoca Brands статус одной из ведущих и самых дорогих компаний в секторе NFT не только в Азии, но и во всем мире,
– заявил основатель и глава Animoca Brands Ят Сиу.
Средства в компанию вложили сразу несколько мощных фондов:
- Kingsway Capital,
- RIT Capital Partners,
- Инвестиционный фонд HashKey Fintech,
- Фонд AppWorks,
- Фонд LCV,
- Хуоби,
- Восьмой,
- Эллерстон Кэпитал,
- Многолетник,
- Axia Infinity Ventures,
- СНЗ, г.
- Либерти Сити Венчурс,
- Metapurse и другие.
Animoca Brands планирует направить привлеченные инвестиции на достижение двух основных целей. Во-первых, компания использует эти деньги, как трамплин для дальнейшего агрессивного развития. Дальше Animoca Brands готовится вложить новый капитал в будущие покупки, разработку новых продуктов, продолжение стратегических инвестиций и обеспечения дополнительных лицензий на популярную интеллектуальную собственность, чтобы укрепить лидерство Animoca Brands и ее различных дочерних компаний в NFT в игровом секторе.
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Наиболее успешными инвестиционными проектами гонконгской компании является Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity и другие. В честь достижения статуса единорога Animoca Brands намерена выпустить NFT для инвесторов, ключевых партнеров и сторонников, которые помогли компании достичь нового уровня.