Главными преимуществами корпорации является взаимодействие цифровых активов, и возможность играть с целью получения прибыли.

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Фонд Ротшильдов инвестирует в NFT-токены

Animoca Brands в новом раунде инвестиций привлекла 88,9 миллиона долларов. В рамках соглашения гонконгская компания повторно реализовала ценные бумаги, стоимость которых оценили в 1,10 доллара за актив. Стартап также получил статус компании-единорога.

Единорог Это термин, который используют в индустрии венчурного капитала для описания стартапов, стоимость которых составляет более 1 миллиарда долларов.

Для нас большая честь привлечь таких инвесторов как Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial и других стратегических партнеров, которые разделяют наше видение NFT и переосмысливают капитал и право собственности в Интернете. Стратегическое увеличение капитала прочно закрепило за Animoca Brands статус одной из ведущих и самых дорогих компаний в секторе NFT не только в Азии, но и во всем мире,

– заявил основатель и глава Animoca Brands Ят Сиу.

Средства в компанию вложили сразу несколько мощных фондов:

Kingsway Capital,

RIT Capital Partners,

Инвестиционный фонд HashKey Fintech,

Фонд AppWorks,

Фонд LCV,

Хуоби,

Восьмой,

Эллерстон Кэпитал,

Многолетник,

Axia Infinity Ventures,

СНЗ, г.

Либерти Сити Венчурс,

Metapurse и другие.

Особое внимание в этом перечне привлекает организация RIT Capital Partners также известная как Rothschild Investment Trust. Инвестиционный траст был основан в 1961 году лордом Джейкобом Ротшильдом, который относится к именитой династии предпринимателей. В 1988 году Джейкоб Ротшильд отделился от семейного банка "NM Rothschild & Sons" и трансформировал свою компанию в публичное инвестиционный траст, который назвал Capital Partners plc.

Стратегические цели

Animoca Brands планирует направить привлеченные инвестиции на достижение двух основных целей. Во-первых, компания использует эти деньги, как трамплин для дальнейшего агрессивного развития. Дальше Animoca Brands готовится вложить новый капитал в будущие покупки, разработку новых продуктов, продолжение стратегических инвестиций и обеспечения дополнительных лицензий на популярную интеллектуальную собственность, чтобы укрепить лидерство Animoca Brands и ее различных дочерних компаний в NFT в игровом секторе.

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Наиболее успешными инвестиционными проектами гонконгской компании является Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity и другие. В честь достижения статуса единорога Animoca Brands намерена выпустить NFT для инвесторов, ключевых партнеров и сторонников, которые помогли компании достичь нового уровня.