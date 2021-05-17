Главными преимуществами корпорации является взаимодействие цифровых активов, и возможность играть с целью получения прибыли. 

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Фонд Ротшильдов инвестирует в NFT-токены

Animoca Brands в новом раунде инвестиций привлекла 88,9 миллиона долларов. В рамках соглашения гонконгская компания повторно реализовала ценные бумаги, стоимость которых оценили в 1,10 доллара за актив. Стартап также получил статус компании-единорога.

Единорог

Это термин, который используют в индустрии венчурного капитала для описания стартапов, стоимость которых составляет более 1 миллиарда долларов.

Для нас большая честь привлечь таких инвесторов как Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial и других стратегических партнеров, которые разделяют наше видение NFT и переосмысливают капитал и право собственности в Интернете. Стратегическое увеличение капитала прочно закрепило за Animoca Brands статус одной из ведущих и самых дорогих компаний в секторе NFT не только в Азии, но и во всем мире,
– заявил основатель и глава Animoca Brands Ят Сиу.

Средства в компанию вложили сразу несколько мощных фондов:

  • Kingsway Capital,
  • RIT Capital Partners,
  • Инвестиционный фонд HashKey Fintech,
  • Фонд AppWorks,
  • Фонд LCV,
  • Хуоби,
  • Восьмой,
  • Эллерстон Кэпитал,
  • Многолетник,
  • Axia Infinity Ventures,
  • СНЗ, г.
  • Либерти Сити Венчурс,
  • Metapurse и другие.
 
Стратегические цели 

Animoca Brands планирует направить привлеченные инвестиции на достижение двух основных целей. Во-первых, компания использует эти деньги, как трамплин для дальнейшего агрессивного развития. Дальше Animoca Brands готовится вложить новый капитал в будущие покупки, разработку новых продуктов, продолжение стратегических инвестиций и обеспечения дополнительных лицензий на популярную интеллектуальную собственность, чтобы укрепить лидерство Animoca Brands и ее различных дочерних компаний в NFT в игровом секторе.  

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Наиболее успешными инвестиционными проектами гонконгской компании является Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity и другие. В честь достижения статуса единорога Animoca Brands намерена выпустить NFT для инвесторов, ключевых партнеров и сторонников, которые помогли компании достичь нового уровня. 