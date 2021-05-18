Проблеми у засновника Tesla та SpaceX почалися після його появи у "Saturday Night Live". В ефірі розважального шоу Ілон Маск висміяв власні бізнес-плани, назвав криптовалюту Dogecoin шахрайством та зізнався, що у нього синдром Аспергера.

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Ілон Маск втрачає мільярди

Статки Маска скоротилися на 3,16 мільярда доларів у зв'язку з падінням акцій виробника електромобілів. Тепер його капітал оцінюють у 160,6 мільярда доларів. Другу сходинку у рейтингу Bloomberg посіла сім'я французького бізнесмена Бернара Арно, яка володіє LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. За даними видання, капітал француза становить 161,2 мільярда доларів.

Цікаво, що Forbes не поспішає вносити зміни до власного списку багатіїв. У цьому рейтингу Маск все ще залишається другою найбагатшою людиною на планеті. Засновника Tesla випереджає лише власник Amazon Джефф Безос зі 177 мільярдами доларів. Forbes оцінив статки Ілона Маска у 151 мільярд доларів, а династії Арно – у 150 мільярдів доларів.

Ілон Маск на шоу "Saturday Night Live": дивитися відео

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