Илон Маск признался, что его многомиллиардный капитал определяют всего пять инвестиций. Интересно, что предприниматель вкладывает средства только в одну публичную компанию.

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Dogecoin

Маск является одним из самых ярых сторонников криптовалюты, которую создали как мем. Его даже в шутку называют "отцом Doge". В мае 2021 года стоимость криптовалюты взлетела до своего исторического максимума – 0,75 доллара. Этот ажиотаж был вызван выступлением Маска на развлекательном шоу Saturday Night Live . После этого цена Dogecoin упала более чем на 70%. Сколько миллиардер инвестировал в цифровую монету неизвестно. По данным CoinDesk, сейчас криптовалюта-мем стоит 0,19 доллара.

Ethereum и биткоин

Миллиардер также инвестирует в две самые популярные криптовалюты мира. Речь идет о Ethereum и биткоин. Маск не рассказывает, сколько именно он вложил в цифровые монеты. Это заявление он сделал на конференции B-World.

Биткоин, которым я владею, стоит гораздо больше, чем Ethereum или Doge,

– заявил миллиардер.

Маск также отметил, что его компании – SpaceX и Tesla – инвестируют исключительно в биткоин. Кроме того, он признался, что производитель электрокаров будет снова принимать оплату в биткоинах, когда для майнинга криптовалюты будут использовать альтернативные источники энергии.

Актуальная стоимость цифровых монет по данным CoinDesk :

Биткоин – 32, 444 доллара,

Ethereum – 2060 долларов.

Маск назвал активы, которые приносят ему деньги / Фото Getty Images

SpaceX и Тесла

Маск создал космическую компанию SpaceX в году в 2002 году. Доля миллиардера в компании составляет 48% , если ничего не изменилось после последнего раунда финансирования. В валютном эквиваленте это 35 миллиардов долларов. Сейчас SpaceX оценивают в 74 миллиарда долларов.

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В компании Tesla, которая специализируется на производстве электрокаров, миллиардеру принадлежит почти 23% акций. Это единственный актив, из всех инвестиций Маска, который торгуется на бирже. По данным Yahoo! Finance , акции Tesla сейчас стоят 649 долларов каждая. Рыночная капитализация составляет 625 миллиардов долларов, соответственно доля Маска – 140 миллиардов долларов. Маск также отметил, что ему также принадлежат определенные доли в его компаниях Neuralink и Boring Company , но эти инвестиции не имеют такого значения по сравнению с другими.