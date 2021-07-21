Главным бенефициаром новой волны спроса, конечно, стала компания Tesla, которая является флагманом отрасли. Ак ции производителя электрокаров за год выросли более чем в 6 раз – до 660 долларов за актив.

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Триумф Tesla

Компания Tesla, основателем которой является всемирно известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск, кроме производства популярных электромобилей, занимается разработкой и установкой энергетических систем, работающих благодаря солнечной энергии. Кроме того, детище Маска обладает несколькими заводами, которые создают специальные станции для электромобилей с высокой скоростью зарядки и большим количеством зарядных стоек. Они также частично функционируют благодаря солнечным батареям.

Акции Tesla стали настоящим феноменом рынка, особенно после того, как стало известно, что компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин . Этот шаг привлек внимание новых инвесторов. В результате цена акций Tesla пошла вверх, обеспечив вкладчикам хорошую прибыль.

Конкуренты Tesla выходят вперед

Tesla – это не единственный производитель электромобилей, чьи акции можно купить на бирже. Одним из главных конкурентов компании Илона Маска является китайская фирма NIO со штаб-квартирой в Шанхае. NIO вышла на рынок в 2016 году. Главная специализация китайской компании – электрокары и инфраструктура для них. NIO вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2018 году. Сейчас акции компании стоят 44 доллара , хотя их цена стартовала с 7 долларов за актив.

Рыночная капитализация производителей электромобилей : Nikola – 5,6 миллиарда долларов, NIO – 72,3 миллиарда долларов, Tesla – 636 миллиардов долларов.

Еще одним мощным игроком является американская компания Nikola, которая была создана в 2014 году. Ее акции торгуются на бирже Nasdaq с 2020 года. С момента выхода на биржу ценные бумаги Nikola подорожали более чем в 1,5 раза – до 14,25 доллара за каждую. Мощным импульсом для успеха компании стало ее сотрудничество с автоконцерном General Motors. После этого акции Nikola взлетели сразу на 30% .

IPO Это первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции.

Акции производителей электрокаров – новый тренд среди инвесторов / Фото Unsplash

В это можно инвестировать

Сегодня каждый украинец имеет возможность инвестировать в акции Tesla или ее конкурентов. К счастью, это можно сделать без больших денег или специальных знаний. Прежде всего важно не ошибиться с выбором торговой платформы. Один из лучших вариантов как для начинающих, так и для опытных инвесторов – Libertex от Forex Club . Услугами Libertex уже пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру. Forex Club активно работает с 1997 года и помогает своим клиентам зарабатывать на различных активах: акциях ведущих мировых компаний, фондовых индексах, валютах, криптовалютах, энергоносителях и тому подобное.

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