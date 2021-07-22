Організатори конференції B-Word мали на меті "демістифікувати", "зняти стигматизацію" і "змінити поширену думку" про криптовалюту.

Варте уваги Конкуренти Tesla: на яких виробників електрокарів варто звернути увагу інвесторам

Ethereum зростає в ціні через Маска

Ілон Маск заявив, що він володіє криптовалютою Ethereum. Після згадки мільярдера, цифрова монета закінчила сесію, досягнувши максимуму – 2 024 долари. Криптовалюта подорожчала майже на 12%. Засновник Tesla наголосив, що продовжує підтримувати віртуальні валюти, навіть, попри потенційні ризики для навколишнього середовища. За даними CoinDesk, зараз ціна Ethereum становить 2 008 доларів за монету.

Ethereum зростає в ціні через Маска / Інфографіка CoinDesk

Маск також зазначив, що для майнінгу біткойна все частіше стараються використовувати альтернативні джерела енергії. Тож, цілком можливо, що Tesla знову почне продавати свої електрокари за біткойни. Мільярдер зізнався, що крім Ethereum він особисто володіє біткойном та Dogecoin.

Якщо ціна біткойна впаде, я втрачу гроші. Я можу накачувати, але не скидаю. Я точно не вірю в те, щоб підняти ціну і продати чи щось подібне. Я хотів би, щоб біткойн досягнув успіху,

– мільярдер пояснив, чому так довго тримає біткойн.

Маск підмітив, що Tesla та SpaceX не володіють ніякими криптовалютами, крім біткойна. Разом з бізнесменом на панелі також виступили генеральний директор компанії Squarе та соціальної мережі Twitter Джек Дорсі та засновниця й очільниця Ark Invest Кеті Вуд.

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