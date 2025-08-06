Сколько заработал Disney?

Доход компании за квартал, завершившийся 28 июня, увеличился на 2,1% и составил 23,7 миллиарда долларов. Доход подразделения тематических парков вырос до 2,52 миллиарда долларов, а общий доход этого направления увеличился на 8%.

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Потоковое направление принесло прибыль в размере 346 миллионов долларов. В то же время доход от традиционного телевидения сократился на 28%, а киностудия Disney понесла убытки.

Интересно! Киностудия Disney зафиксировала убыток в размере 21 миллион долларов за квартал. В основном из-за слабых кассовых сборов мультфильма Pixar "Элио" и фильма Marvel Studios "Громовержцы*"

Компания продолжает активно развивать направление потоковых сервисов. Компания также заключила новое соглашение с Национальной футбольной лигой США (NFL), по условиям она передаст Disney большую часть своего медиа бизнеса.

Сколько заработает Disney в 2025 году?

Компания обновила свой годовой прогноз: ожидаемая прибыль на акцию составит 5,85 доллара, что выше предыдущего прогноза в 5,75 доллара. Ожидается, что операционная прибыль от парков вырастет на 8%.

Также Disney повысила прогноз прибыли от стримингового – бизнеса с 1 миллиарда до 1,3 миллиарда долларов.